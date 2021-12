Bão số 9 (bão RAI): Sơ tán gần 4.000 người nuôi trồng thủy sản trên biển Phú Yên

Ngày 19/12, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, do ảnh bão số 9 (bão RAI), toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Di dời người dân nuôi thủy sản trên vịnh Xuân Đài, Phú Yên. Ảnh Hùng Phiên



Tỉnh hiện có 118 tàu cá với 628 lao động đang hoạt động trên các vùng biển khu vực Quần đảo Trường Sa và Nam biển Đông. Tất cả các tàu cá đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến bão số 9 (bão RAI), đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các địa phương ven biển đã tổ chức di dời sơ tán 3.792 người dân trên lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản vào bờ. Hiện đang tiếp tục theo dõi, kiên quyết di dời một số người còn lại trên biển. Từ 0h ngày 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành lệnh cấm biển.



Người dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) di dời tài sản, ứng phó bão số 9. Ảnh: Hùng Phiên



Trao đổi với PV Dân Việt, ông Huỳnh Văn Khoa- Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, các lực lượng chức năng hiện đã hỗ trợ người dân vùng ven biển hoàn thành việc di dời người, lồng bè, neo đậu tàu thuyền an toàn. Không để người dân ở lại trên các lồng bè, tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản. Địa phương đang tiếp tục triển khai ứng phó nguy cơ mưa gây ngập sâu, chia cắt, nhà không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét,...