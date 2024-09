Mưa liên tục kéo dài, nhiều tuyến đường tại Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng

Sáng 9/9, mưa lớn đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá trên các tuyến quốc lộ 12, 279, quốc lộ 4H từ Mường Chà đi Nậm Pồ, Mường Nhé (Điện Biên).



Mưa kéo dài làm sạt lở đất đá xuống nhiều tuyến đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, trên quốc lộ 279 sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km109 hướng từ thành phố Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; quốc lộ 12 bị sạt lở tại Km113+20, Km9+600 gây ách tắc giao thông trên tuyến. Trên quốc lộ 4H (đoạn từ Mường Chà đi huyện Nậm Pồ, Mường Nhé) xảy ra sạt lở tại Km12 (thuộc địa phận các xã Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, huyện Mường Chà) và Km45+200, Km52+600, Km54+750 (đoạn thuộc địa phận xã Chà Nưa, Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ).

Lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện giao thông thông tuyến. Ảnh: Thanh Tùng

Đặc biệt, tại Km113+240 trên tuyến quốc lộ 12 (đoạn qua xã Huổi Lèng huyện Mường Chà), bị sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông; đơn vị quản lý đường bộ đã cấm đường, hướng dẫn các xe dừng đỗ tại các vị trí an toàn.

Quốc lộ 4H đoạn từ Mường Chà đi huyện Nậm Pồ, Mường Nhé (Điện Biên) bị sụt sạt nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Tùng

Đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện tránh trú tại các khu vực an toàn đến khi lực lượng chức năng thông tuyến; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện để khắc phục hậu quả.