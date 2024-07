Mưa lũ ở Sơn La: Cứu 5 người giữa dòng nước lớn

Clip: Cứu 5 người giữa dòng nước lũ tại huyện Mường La, Sơn La.

Mưa lũ Mường La (Sơn La)

Đêm 23 và sáng ngày 24/7 do ảnh hưởng cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa lớn gây ảnh hưởng nghiệm trọng. Riêng tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La do mưa lũ đã làm sạt sụt taluy dương tại một số tuyến đường tỉnh lỗ và liên xã tại các xã Mường Bú, Nậm Giôn, Chiềng Lao...., ngập úng 7ha lúa và cuốn trôi 4ha ao cá tại xã Mường Chùm, Mưa lũ làm ngập 31 nhà dân, 17.5ha lúa tại xã Mường Bú, Đặc biệt tại xã Mường Bú, lực lượng Công an xã và huyện đã cứu 5 người bị mắc kẹt giữa dòng suối Nậm Bú khi đi bắt dế.

05 người đi bắt dế bị lũ cuốn trôi trên suối Nậm Bú thuộc xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La). Ảnh: PVTB

Trao đổi với PV báo NTNN/Dân Việt điện tử, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng ban PCTT&TKCN huyện Mường La, tỉnh Sơn La , cho biết: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn huyện, đêm 23 và rạng sáng ngày 24/7 có mưa rất to và do ảnh hưởng của việc xả lũ hồ thủy lợi Bản Mòng tại thành Phố Sơn La nên xã Mường Bú bị ngập".

5 người dân bị mắc kẹt ở dòng suối Nậm Bú được các lực lượng chức năng huyện Mường La (Sơn La) cứu vớt an toàn. Ảnh: PVTB

Để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các thành viên ban chỉ huy PCTT-TKCN phụ trách kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tổng hợp thống kê thiệt hại. Các điểm sạt lở đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục....