Muốn làm trứng cút lộn xào me thơm ngon, không tanh, không nát, đừng bỏ qua bước này

Dân Việt sẽ hướng dẫn cách làm trứng cút lộn xào me thơm ngon tuyệt phẩm.

Món trứng cút lộn xào me đã trở thành món ăn được nhiều người yêu thích. Sự kết hợp giữa những quả trứng cút lộn thơm ngon được xào với nước cốt trái me đem đến vị chua chua ngọt ngọt thơm ngon hấp dẫn. Trứng cút lộn chính là trứng cút được ấp dở.

Cách làm trứng cút lộn xào me tưởng đơn giản lại có bí quyết cần lưu ý

Mỗi quả trứng cút lộn có trọng lượng nhỏ nhưng chứa đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó trứng cút lộn còn tốt cho người thiếu máu, viêm dạ dày, giúp bổ não, tăng cường trí nhớ, bảo vệ thị lực



Tuy đây không phải là món ăn thường xuyên có mặt trong bữa cơm mỗi gia đình nhưng lại là món ăn vặt thì khó mà bỏ qua. Cách làm trứng cút lộn xào me khá đơn giản nhưng cần có bí quyết để thành phẩm như mong muốn.

Nguyên liệu để làm trứng cút lộn xào me

- Trứng cút lộn

- Me bóc vỏ (mua sẵn bịch me trong siêu thị) hoặc mua chai sốt me có sẵn.

- Rau răm, ớt, gừng, hành, tỏi

Cách làm trứng cút lộn xào me

- Trứng cút rửa sạch luộc chín, vớt ra cho vào bát nước nguội. Me ngâm trong nước ấm, khi me bở cho qua rây lọc lấy nước cốt (nếu mua sốt me thì cứ thế dùng luôn không phải lọc).

Sơ chế trước khi làm trứng cút lộn xào me

- Rau răm rửa sạch,gừng thái chỉ,tỏi hành tỏi bóc vỏ băm nhỏ. Trứng cút bóc vỏ để riêng.

- Cho dầu ăn vào chảo, phi thơm hành tỏi, hành tỏi vàng đổ nước me vào.

- Cho đường, gia vị, chút tương ớt (tùy khẩu vị điều chỉnh chua, cay, mặn, ngọt), thích ăn cay cho thêm ớt quả.

- Đun sôi hỗn hợp trên đến khi nước sốt hơi sền sệt thì cho trứng cút vào,đảo đều trứng cút cho ngấm nước sốt. Đun trong vài phút rồi tắt bếp cho rau răm và gừng thái sợi ăn kèm.

Chúc các bạn thành công khi làm trứng cút lộn xào me

*Món ăn và hình ảnh do Fb Phương Ruby Cherry thực hiện