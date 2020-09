"Mượn xác" - ác quỷ đội lốt người nhà khiến fan cứng phim kinh dị cũng phải lạnh gáy

Ngoài ra, "The Unfamiliar" cũng sở hữu một êkíp đầy thực lực như nữ chính Jemima West từng góp mặt trong loạt "Indian Summers" hay bom tấn "The Mortal Instruments: City of Bones" (2013), Rebecca Hanssen từ "Tell It to the Bees" (2018) và "The Drowning of Arthur Braxton", Christopher Dane từ "Vikings"… Đạo diễn kiêm biên kịch Henk Pretorius từng chiến thắng nhiều giải thưởng với "Fanie Fourie’s Lobola" (2013) và "Leading Lady" (2014).