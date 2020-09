Giới trẻ xếp hàng vào xem triển lãm của huyền thoại graffiti gốc Việt Cyril Kongo

Các bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh trong khi xếp hàng chờ đến lượt vào triển lãm Cyril Kongo Hanoi Gallery để tránh quá đông người trong một lần.



Đây là gallery cá nhân đầu tiên và duy nhất của nghệ sĩ Cyril Kongo trên thế giới. Ông chọn Việt Nam bởi lẽ ông mang trong mình dòng máu Việt và luôn hướng về cội nguồn mặc dù đã nhiều năm xa xứ. Vì vậy, dự án này mang rất nhiều giá trị tinh thần với bản thân Kongo vì nó như một ngôi nhà để ông trở về sau nhiều năm khám phá thế giới.

Dự án có mục đích đưa graffiti cũng như loại hình street art đến gần hơn với những người đam mê nghệ thuật tại Việt Nam nói riêng và người Việt nói chung; đồng thời lan toả success story của một nghệ sỹ đường phố gốc Việt tới các bạn trẻ đam mê nghệ thuật tại Việt Nam để các bạn có thêm động lực theo đuổi đam mê và để Việt Nam có thêm những nghệ sĩ vươn tầm thế giới.



Không gian bên trong triển lãm Cyril Kongo Hanoi Gallery.

Cyril Kongo không còn là cái tên xa lạ với những người yêu mến street-art trên thế giới bởi những đóng góp to lớn của ông đã thay đổi bộ mặt của bộ môn graffiti non trẻ, xuất thân từ các con phố New York. Trải qua 3 thập kỉ cống hiến, cái tên Cyril Kongo giờ đây gắn liền với sự xuất sắc trong kĩ thuật, sự phong phú trong hình thức thể hiện và tính nhân văn sâu sắc.

Bức tranh lớn nhất của triển lãm được phòng tranh định giá hơn 2 tỷ đồng, thể hiện sự tri ân của Kongo với những người bạn, cộng sự cùng ông tạo nên các tác phẩm gây tiếng vang nhiều năm qua. Đây còn là kỷ niệm của Kongo, thể hiện quãng thời gian ông thực hành graffiti trên khắp ngóc ngách đường phố của Paris. Họa sĩ xem đây là trường học lớn nhất đời mình. Những bức tường ngoại ô thành phố đã dạy ông có được những kinh nghiệm để tạo nên các tác phẩm về sau.

Cyril Kongo tên thật là Cyril Phan, sinh năm 1969 tại Toulouse, Pháp, trong một gia đình có bố là người Việt và mẹ là người Pháp. Ông trải qua tuổi thơ ở Sài Gòn và sau năm 1975, ông cùng mẹ sinh sống tại Congo hai năm trước khi quay trở lại Pháp. Năm 18 tuổi, sau khi bỏ học giữa chừng, Cyril bắt đầu sự nghiệp graffiti như một nghệ sĩ tự do và nhanh chóng vươn tới đỉnh cao trong thế giới nghệ thuật đường phố chỉ trong vòng 1 thập kỷ ngắn ngủi.

Sự thuần thục những quy tắc hội họa và không ngừng khám phá giới hạn của bản thân đã giúp Kongo nổi lên như một một huyền thoại sống của giới graffiti đương đại khi nâng tầm graffiti thành một loại hình nghệ thuật riêng biệt có sức ảnh hưởng rộng khắp. Mang trong mình dòng máu Việt, Kongo có tình cảm gắn bó đặc biệt với nơi chôn rau cắt rốn. Trong lần đưa vợ con trở lại quê hương năm 2017, ông đã thăm lại những con phố Sài Gòn và đích thân lựa chọn chiếc áo dài Huế - quốc hồn quốc tuý của Việt Nam để mang theo khi quay lại Pháp.

Xuất phát điểm là một hoạ sĩ tự do không qua trường lớp bài bản, giờ đây, tên tuổi của người nghệ sĩ với tầm nhìn vượt thời đại đã lên vươn lên tầm quốc tế và trở thành cái tên được nhiều thương hiệu xa xỉ cũng như những nhà chế tác hàng đầu trong nhiều lĩnh vực săn đón. Sự điêu luyện trong kĩ thuật kể chuyện thông qua màu sắc và hình khối cũng như tâm niệm luôn vươn tới sự xuất sắc đã "se duyên" cho những màn hợp tác để đời giữa Kongo với những cái tên danh giá bậc nhất trong lĩnh vực thời trang và chế tác cao cấp thế giới như Hermès, Chanel, Richard Mille, La Cornue, Pinel&Pinel, Atelier Victor, Daum…

Thuộc thế hệ những nghệ sĩ graffiti đời đầu tại Pháp, Kongo luôn nỗ lực tạo nên những thay đổi mang tính cách mạng để có thể đưa graffiti vượt ra khỏi cái nhìn khắt khe của giới nghệ thuật, trở thành một môn nghệ thuật được công nhận. Bắt đầu sự nghiệp vào những năm cuối thập kỷ 80, Kongo luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, phá vỡ những quy tắc cũ để tạo ra những điều mới mẻ mang đến cho khán giả. Ông luôn thách thức giới hạn của bản thân thông qua việc sáng tạo ngôn ngữ tượng hình đầy màu sắc và truyền tải vào đó niềm lạc quan cũng như tinh thần tận hưởng cuộc sống với niềm vui và sự lạc quan ngập tràn.

Chia sẻ về bí quyết làm nên thành công của mình, tượng đài trong ngành graffiti không ngần ngại cho rằng chìa khoá nằm ở việc đầu tư thời gian và sức lao động cho những gì mình đam mê: "Để đạt được thành công bạn phải có tầm nhìn và không ngừng hướng tới sự xuất sắc; đừng bao giờ đưa ra một thứ bản thân bạn cũng cảm thấy tầm thường".

Dù đạt được không ít thành công trong sự nghiệp và được giới nghệ thuật trên khắp thế giới công nhận, Kongo vẫn luôn một lòng hướng về quê hương Việt Nam – nơi chôn rau cắt rốn và cũng là nơi ông đã gắn bó 6 năm tuổi thơ. Luôn bị thôi thúc bởi việc truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, Cyril Kongo đã quyết định mở gallery cá nhân đầu tiên của mình tại Hà Nội để kể lại câu chuyện đầy cảm hứng cho khán giả quê nhà về hành trình của một cậu bé lớn lên tại Sài Gòn luôn nỗ lực để theo đuổi sự xuất sắc để vươn ra thế giới.

Giới thiệu những tinh hoa văn hoá của nghệ thuật đương đại thế giới, phòng trưng bày của nghệ sĩ Cyril Kongo không chỉ mang đến cơ hội cho khán giả Việt Nam thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật độc bản của tượng đài graffiti thế giới mà còn hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hoá của những khán giả yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Ngoài ra đây không chỉ là cây cầu nối để đưa tinh hoa của nghệ thuật đương đại thế giới đến Việt Nam mà còn kết hợp quảng bá những kĩ thuật thủ công, chế tác của Việt Nam ra thế giới. Là một người luôn khao khát học hỏi cũng như đặc biệt quan tâm đến những kĩ thuật chế tác thủ công, Kongo cũng ấp ủ dự định kết hợp graffiti với các kĩ thuật chế tác truyền thống của Việt Nam như điêu khắc, làm men sứ, sơn mài... để giới thiệu những di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam ra thế giới.

Cyril Kongo là một trong những gương mặt nghệ sỹ graffiti hiếm hoi được các thương hiệu hàng đầu thế giới như Hèrmes, Chanel, Richard Mille, Maserati,… "chọn mặt gửi vàng" cho những dự án hợp tác nghệ thuật đỉnh cao. Sự thuần thục những quy tắc hội họa và không ngừng khám phá giới hạn của bản thân đã giúp Cyril nổi lên như một một huyền thoại sống của giới graffiti đương đại khi nâng tầm graffiti thành một loại hình nghệ thuật riêng biệt có sức ảnh hưởng rộng khắp.

Một số tác phẩm trong triển lãm Cyril Kongo Hanoi Gallery:

Ngoài tranh là một số tác phẩm khác của Kongo, trong đó có tác phẩm bình sơn nằm trong dự án hợp tác của Kongo với hãng chế tác pha lê lâu đời hàng đầu của Pháp - Daum. Chỉ có 50 chiếc trên toàn thế giới, bình sơn dùng để vẽ của Kongo làm bằng pha lê, núm xịt 18 carat in dấu vân tay của ông. Điểm đặc biệt của chiếc bình nằm ở kỹ thuật chế tác pha lê kinh điển và độc quyền của Daum, tạo ra khối pha lê trong mờ. Kỹ thuật nung sáp chảy cho phép tạo ra các hoa văn uốn lượn. Xuất hiện từ năm 5000 trước công nguyên, đến năm 1968, Daum là hãng đầu tiên phục dựng kỹ thuật này và đưa vào ứng dụng.

Vòng tay làm từ da thực vật và miếng dán từ tranh của Kongo giới hạn 10 chiếc độc bản tại Việt Nam. Cyril Kongo đã đưa môn nghệ thuật này vượt xa khỏi khuôn khổ của nó khi sử dụng chiếc bình sơn màu của mình trên mọi bề mặt như: "túi xách, khăn quàng cổ,... hay thậm chí là máy bay đặc biệt thông qua các dự án hợp tác với Chanel, Hermès, Richard Mille..."

Mọt số bạn trẻ tranh thủ chụp hình cùng các tác phẩm của họa sĩ Cyril Kongo.