Chị Quách Thị Năm, ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vui vẻ cho biết, mứt me là đặc sản rất riêng của vùng đất cù lao này, từ nhỏ, chị đã được ông bà dạy cách làm mứt me. Do đặc trưng, điều kiện tự nhiên vùng đất cù lao Long Hựu, chỉ có cây me phù hợp với vùng đất này và gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời.