Nam ca sĩ gen Z Đặng Minh với hình tượng mới trong MV "Để anh gánh tim em".

MV Để anh gánh tim em kể về mối tình tay ba giữa Đặng Minh, rapper To Rich và một cô gái. Ở đó, Đặng Minh và To Rich cùng muốn "gánh lấy trái tim" của người đẹp. Mỗi người có một cơ hội để bày tỏ tình cảm, được thể hiện qua verse hát và phần diễn xuất trong MV. Dù vậy, sau cùng, cả Đặng Minh và To Rich đều là người thất bại, bởi họ không phải đang "chơi trò chơi tình yêu" mà họ chỉ là "trò chơi" của tình yêu.



Có thể nói, ca khúc Để anh gánh tim em là sự giao thoa giữa các chất liệu âm nhạc rap, R&B và soul. Trong đó, rapper To Rich khởi đầu bằng verse rap, rồi đến phần điệp khúc của Đặng Minh. Đây là những chất liệu mới mẻ trên thị trường nhạc Việt để đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Không chỉ hình ảnh, ca từ hóm hỉnh với lối nói dân dã còn là điểm nhấn của MV

Phần ca từ thể hiện rõ tham vọng chiếm lấy trái tim của các chàng trai. Đầu tiên là những câu rap hài hước của To Rich kiểu như "để anh tốc biến thẳng vào trái tim em/ Gánh cả trận cho "team em".

Bên cạnh đó là verse hook của Đặng Minh: "Người đừng buồn cho đôi mắt hoen mi ướt sầu đi/ Dòng lệ buồn cho chính trái tim em đang dần suy/ Chìm mình vào không gian tối tăm với những cuộn phim/ Vậy hãy chỉ cho anh lối vô đi anh gánh được tim".

Đặng Minh là nghệ sĩ gen Z tiềm năng, từng góp mặt trong nhiều dự án âm nhạc nổi bật. Bên cạnh MV Chờ một dòng tin nhắn, Đặng Minh từng giữ vai trò phối khí cho ca khúc Đắm của Xesi và Ricky Star, hút hơn 3 triệu views.

Bên cạnh đó, Đặng Minh còn xuất hiện trong nhiều dự án âm nhạc với Hoaprox và Xesi. Anh có thể hát, rap, sáng tác và phối khí, do đó hướng tới hình mẫu đa năng, hiện là xu thế của những nghệ sĩ gen Z trên thị trường.

Một cảnh trong MV "Để anh gánh tim em"

To Rich là rapper, MC - gương mặt quen thuộc trong giới Underground. Anh là MC quen thuộc trong các Festival về EDM. Ngoài khả năng khuấy động sân khấu các lễ hội, anh còn là rapper, hoạt động khá kín tiếng trong giới Hip hop.