Mỹ: “Bùng nổ” du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021 với gần 110 triệu người

Đa số người dân Mỹ đã sẵn sàng đi du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021. (Ảnh: Getty)

Người dân Mỹ vẫn hào hứng đi du lịch nghỉ lễ cuối năm bất chấp biến thể mới Omicron

Sự "bùng nổ" du lịch nghỉ lễ cuối năm dịp này được đánh giá là sẽ có thể thay đổi cả những chính sách du lịch năng động hiện hành, vốn đang được nhiều khách du lịch xa nhà thường xuyên đánh giá cao nhờ tính linh hoạt hơn hẳn so với chính sách du lịch truyền thống (là một tập hợp các nguyên tắc tĩnh). Những xu hướng du lịch mới đã và tiếp tục đang xuất hiện, báo hiệu một tương lai mới của du lịch thời bình thường mới.

Ước tính sẽ có khoảng 3 triệu người Mỹ đi du lịch bằng xe bus, tàu hỏa hoặc đặt tour du thuyền dịp nghỉ lễ cuối năm 2021. (Ảnh: Getty)

Xu thế "bùng nổ" du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021 thể hiện qua mức tăng số khách du lịch gần 34% so với năm 2020 và tăng tới 92% so với năm 2019. Đa số người Mỹ dự kiến đi du lịch từ ngày 23/12/2021 đến ngày 2/1/2022. Trong đó khoảng hơn 100 triệu người chọn lái xe đi theo đường bộ, khoảng 6,4 triệu dự kiến đi máy bay (tăng gấp 3 lần so với năm 2020), khoảng 3 triệu người đi bằng xe bus, tàu hỏa hoặc đặt tour du thuyền.

"Nếu đã tiêm vaccine thì khách du lịch không cần thay đổi kế hoạch kỳ nghỉ, ngay cả khi Omicron đã hiện diện tại Mỹ" - Tiến sĩ Anthony Fauci , Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nói hôm 1/12. (Ảnh: Getty)

"Nhiều người Mỹ đã phải hủy bỏ các kỳ nghỉ năm 2020 nên họ muốn sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè trong kỳ nghỉ năm nay mặc dù vẫn lưu tâm tới Covid-19, nhất là biến thể mới Omicron. Nhưng với việc tiêm vaccine được phổ biến rộng rãi, các điều kiện đã khác đi nhiều nên phần lớn người dân đều thấy thoải mái hơn khi đi du lịch" - Phó Chủ tịch Paula Twidale của AAA Travel - một trong những hãng du lịch lớn nhất nước Mỹ - nêu rõ trong thông báo hôm 15/12.

Các sân bay Mỹ bận rộn trở lại đón khoảng 6,4 triệu khách du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021

Số khách du lịch tạo "bùng nổ" dịp du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021 ước tính xấp xỉ mức kỷ lục thời trước Covid-19 là 119 triệu khách du lịch dịp Giáng sinh 2019. (Ảnh: Getty)

Mặt khác, hãng Hopper chuyên đặt chuyến bay và khách sạn trên Mobilehttps: //www.hopper.com cũng cảnh báo: Khách du lịch cần chuẩn bị đối mặt với cảnh đông đúc tại các sân bay dịp du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021, với khoảng 2,2 triệu hành khách được ước tính sẽ bay mỗi ngày. Số lượt đặt phòng trong nước dịp Giáng sinh trên website của Hopper đã tăng 89% so với năm 2020 và tăng 54% so với năm 2019.

Top 3 sân bay bận rộn nhất dịp du lịch nghỉ lễ cuối năm sẽ là Atlanta (bang Georgia), Los Angeles (bang California) và Denver (bang Colorado). (Ảnh: CNN)

Cũng theo Hopper, ngày 23/12 được dự đoán là đỉnh điểm "bùng nổ" du lịch tại các sân bay Mỹ. Tiếp đó là ngày Chủ nhật (2/1) và thứ Hai (3/1) đầu tiên sau năm mới 2022. Hiện tại giá vé máy bay đang tăng theo nguồn cầu, với giá vé máy bay dịp Giáng sinh cho các tuyến nội địa tăng 8%, trong khi giá vé các tuyến quốc tế giảm 12% so với năm 2019.

Khoảng 6,4 triệu khách du lịch dự kiến đi máy bay dịp du lịch nghỉ lễ cuối năm tại Mỹ - tăng gấp 3 lần so với năm 2020. (Ảnh: Getty)

Từ phía các hãng hàng không, United Airlines cho biết đã chuẩn bị cho sự "bùng nổ" du lịch nghỉ lễ cuối năm 2021, với mức tăng thêm 200 chuyến bay mỗi ngày để chuyên chở khoảng 420.000 hành khách/ngày, vượt mức kỷ lục 400.000 hành khách/ngày đợt cao điểm nghỉ lễ Tạ Ơn ngày 25/11 vừa qua.

Những xu hướng du lịch mới đã và đang tiếp tục xuất hiện, báo hiệu một tương lai mới của du lịch thời bình thường mới. (Ảnh: Getty)

Về lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ rất quan trọng này trong năm, AAA Travel cho biết là nhiều người Mỹ dành ưu tiên hàng đầu cho 2 thành phố có thời tiết ấm áp và các công viên giải trí nổi tiếng hấp dẫn là Orlando (bang Florida) và Anaheim (bang California). Tiếp theo là Las Vegas (bang Nevada), New York City (bang New York) và đảo Maui (bang Hawaii).