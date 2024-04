Mỹ Linh, Thu Minh cùng loạt ngôi sao nhạc Jazz quốc tế sẽ làm điều này tại Nha Trang vào tháng 4/2024

Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I- Nha Trang 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27/4- 1/5 tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Sự kiện có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ trong nước và các quốc gia như: Mỹ, Singapore, Hàn Quốc. Chương trình được diễn ra trong 5 đêm với các chủ đề khác nhau như: Chương trình khai mạc diễn ra tối 27/4 với chủ đề The spotlight of Jazz; Living the Legend (28/4); The Latin Night (tối 29/4); The Collection (30/4); Chương trình Bế mạc với Jazz Flows (1/5).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I- Nha Trang 2024 với mong muốn mang đến một trải nghiệm âm nhạc vô cùng đặc biệt và độc đáo, là cầu nối giao lưu văn hóa giữa các nước thông qua ngôn ngữ âm nhạc sôi động của nhạc Jazz.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông thông tin với báo chí về Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I. Ảnh: HTL

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trên bản đồ âm nhạc khu vực, Việt Nam được xem là có thế mạnh về nhạc Jazz. Việt Nam có những ban nhạc Jazz, nghệ sĩ Jazz đạt trình độ quốc tế. Nhiều du khách, nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam đều mong muốn và tìm đến các câu lạc bộ, các chương trình biểu diễn nhạc Jazz để thưởng thức.

"Qua chương trình, Bộ VHTTDL và tỉnh Khánh Hòa mong muốn giới thiệu đến khán giả những giai điệu đẹp của Jazz, quảng bá âm nhạc Việt Nam cũng như tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi giữa các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới, góp phần đưa khán giả Việt Nam tiếp cận âm nhạc Jazz trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, BTC cũng kỳ vọng bữa tiệc âm nhạc quốc tế này sẽ là góp phần quảng bá cũng như giới thiệu thêm về những vùng đất, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút du khách đến với vùng đất Khánh Hòa, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh Khánh Hòa", Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I sẽ có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ

Theo nhạc sĩ Hoàng Anh Minh, Giám đốc âm nhạc của Liên hoan cho biết, điểm hấp dẫn cũng là thách thức đối với BTC của Liên hoan là việc tuyển chọn các chương trình biểu diễn theo các chủ đề. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến cho chất lượng chương trình mang đẳng cấp quốc tế. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho chất lượng âm thanh, ánh sáng sân khấu cũng được BTC đầu tư kỹ lượng với tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Nhạc sĩ Hoàng Anh Minh - Giám đốc âm nhạc của Liên hoan quốc tế nhạc Jazz phát biểu tại họp báo. Ảnh: HTL

Ngoài ra, hiện tại BTC cũng đang làm việc để mời nhiều nghệ sĩ, ban nhạc Jazz nổi tiếng của Mỹ, Singapore, Hàn Quốc tới Việt Nam tham dự chương trình. Về phía Việt Nam sẽ có sự góp mặt của những ban nhạc, nghệ sĩ như: ban nhạc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Mỹ Linh, Thu Minh, Phương Vy… Dự kiến, sẽ có hơn 100 nghệ sĩ, ban nhạc của Việt Nam và quốc tế đến với chương trình Jazz quốc tế.

Thông tin từ phía BTC cũng hé lộ, sự kiện được diễn ra ở sân khấu ngoài trời bao gồm sân khấu chính và sân khấu nhỏ. Trong đó sân khấu chính đặt ở Quảng trường 2/4, đường Trần Phú, TP.Nha Trang và sân khấu nhỏ được mở tại Sân bóng Thanh niên, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang.

Không dừng lại ở mục tiêu chinh phục khán giả đại chúng mà song song với đó chính là làm hài lòng giới chuyên môn bởi sự kết hợp mới mẻ giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Đa dạng các thể loại âm nhạc từ Classic, Bossa Nova tới Jazz Funk, World Music… Khán giả sẽ được trải nghiệm một đại hội âm nhạc đẳng cấp và đa dạng nhất từ trước đến nay tại thành phố biển Nha Trang.

Ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở VH&TT Khánh Hòa cho biết, với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I- Nha Trang 2024 sẽ mang đến loạt các tiết mục biểu diễn đa dạng. Du khách sẽ được đắm chìm trong những giai điệu sôi động và không gian văn hóa đầy màu sắc của vùng biển mang tên Nha Trang. Trong dịp này, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch nhằm thu hút du khách đến với vùng đất Khánh Hòa tươi đẹp.

Liên hoan quốc tế nhạc Jazz cũng được xem là triển vọng trở thành một hoạt động thường niên, thu hút du khách từ cả trong và ngoài nước đến với Nha Trang - điểm đến văn hóa và nghệ thuật âm nhạc.