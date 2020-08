Mới đây, dân mạng "dậy sóng" khi loạt ảnh, clip La Vân Hi xuất hiện ở phim trường "Hạo Y Hành" được hé lộ. Nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "mỹ nam phim cổ trang Trung Quốc", "nam thần cổ trang"... bị "soi" khoảnh khắc "ăn gian" chiều cao, lừa khán giả. Hình ảnh nam diễn viên xuất hiện tại phim trường "Hạo Y Hành" thoải mái bước đi mà không hề biết đôi giày độn đế bị lộ khi anh mặc bộ đồ cổ trang không thể che khuất. Theo dõi đoạn clip này, nhiều cư dân mạng tò mò về chiều cao thật sự của mỹ nam phim cổ trang Trung Quốc.

La Vân Hi dùng giày độn đế hơn 10cm tại phim trường "Hạo Y Hành".

Nhiều khán giả để lại những bình luận bày tỏ sự băn khoăn: "Đôi giày của La Vân Hi phải cao đến hơn 10 cm quá"; "Anh cao gần 1,8m mà vẫn phải đi giày đế độn sao?"; "Đi giày độn để qua mắt người xem nhưng em đâu dễ bị lừa anh ơi!"...

Ngoài những bình luận về chiều cao của La Vân Hi, dân mạng còn đưa ra nhiều bằng chứng nhằm chứng minh nam diễn viên sở hữu chiều cao khá khiêm tốn. Cụ thể, khi La Vân Hi đứng gần Tống Thiến cho thấy cả hai người có chiều cao dường như không chênh lệch nhiều. Trước đó, thông tin được cung cấp thì Tống Thiến cao 1,68m trong khi La Vân Hi cao đến 1,77m.

Tống Thiến khi đứng cạnh La Vân Hi khiến dân mạng ngỡ ngàng vì chiều cao của cặp đôi không có sự chênh lệch nhiều.

Khoảnh khắc mỹ nam phim cổ trang Trung Quốc vô tình lộ cảnh "ăn gian" chiều cao, lừa khán giả ở hậu trường vẫn được dân mạng bàn tán sôi nổi.

La Vân Hi (sinh năm 1988) tên thật là La Dực từng ra mắt với vai trò là thành viên trong nhóm nhạc nam Song Tử JL năm 2010. Sau đó, anh chàng gây chú ý khi đóng vai Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu ở phim truyền hình "Bên nhau trọn đời" do Chung Hán Lương - Đường Yên đóng chính. Năm 2018, La Vân Hi tiếp tục tham gia phim "Hương mật tựa khói sương" với vai Dạ Thần Nhuận Ngọc. Sau bộ phim này, tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả.

Hiện tại, chiều cao thật sự của La Vân Hi vẫn gây tranh cãi không hồi kết. Tuy nhiên, vẻ ngoài điển trai của nam diễn viên là điều fan nữ không thể phủ nhận.