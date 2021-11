Mỹ tăng tốc thu mua sau khi đạt được thỏa thuận quan trọng, sản phẩm này của Việt Nam chắc thu 14,5 tỷ USD

Nhu cầu tăng cao từ Mỹ, xuất khẩu gỗ khả năng thu 14,5 tỷ USD

Do tác động của dịch Covid-19, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 9/2021 đạt 701 triệu USD, giảm 39,5% so với tháng 9/2020. Trong đó xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 422 triệu USD, giảm 54,8% so với tháng 9/2020.

Tuy nhiên, do nhu cầu tăng cao từ các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, trong 9 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn đạt 11,11 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 8,4 tỷ USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đánh giá của ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, sau 3 tháng trải qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh nghiệp ngành gỗ đang khôi phục lại chuỗi cung ứng và lấy lại đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2021 nhờ việc Chính phủ mở cửa cho hoạt động sản xuất đúng vào thời điểm thị trường đồ nội thất đang rất sôi động.

Theo khảo sát của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đã có 67% doanh nghiệp ngành gỗ được hỏi đã trở lại hoạt động với trên 70% công suất.

Ông Bùi Chính Nghĩa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh, từ tháng 10/2021, xuất khẩu gỗ đã có sự tăng trưởng trở lại rõ rệt. Với đà phục hồi hiện tại, mục tiêu xuất khẩu gỗ cả năm đạt 14,5 tỷ USD khá khả quan.

Dây chuyền chế biến gỗ của Công ty Hoàng Thông (Bình Dương). Ảnh: Cao Cẩm

Thị trường Mỹ ưa chuộng, xuất khẩu gỗ còn lạc quan

Có thể thấy, xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ đang trở nên lạc quan hơn bao giờ hết sau khi hai bên đạt được những thỏa thuận quan trọng.

Trong 9 tháng năm 2021, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Mỹ đạt cao nhất và có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt 6,7 tỷ USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh, xuất khẩu gỗ sang Mỹ càng thuận lợi khi thoả thuận về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp giữa Việt Nam và Mỹ đã được ký kết.

Theo đó vụ Điều tra 301 chính thức khép lại, không gây bất lợi cho việc xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường Mỹ.

"Điều này không những góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và các sản phẩm gỗ của Việt Nam tại thị trường Mỹ mà còn khẳng định với thế giới về hình ảnh của đồ gỗ Việt Nam" - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh tại một hội nghị bàn giải pháp phục hồi ngành gỗ được tổ chức mới đây.

Đáng chú ý, tỷ trọng nhập khẩu đồ gỗ Việt Nam của Mỹ ngày càng tăng, chứng tỏ sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam rất được ưa chuộng ở thị trường này.

Theo thống kê của Uỷ ban Thương mại quốc tế Mỹ (USITC), trong 8 tháng năm 2021, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ đạt 16,85 tỷ USD, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Mỹ nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ nhiều nhất từ thị trường Việt Nam trong 9 tháng năm 2021, đạt 6,8 tỷ USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 40,6% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Mỹ, tăng 4,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đại diện Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), triển vọng xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang Mỹ rất khả quan, sức mua của thị trường Mỹ với các sản phẩm gỗ Việt Nam, đặc biệt là đồ nội thất bằng gỗ sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022 – 2023.

Hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ Mỹ nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2021 đều có trị giá tăng mạnh. Dẫn đầu là mặt hàng ghế khung gỗ đạt 6,2 tỷ USD, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam và Trung Quốc là 2 thị trường cung cấp chính mặt hàng này cho Mỹ, với trị giá chiếm 73,8% tổng trị giá nhập khẩu ghế khung gỗ của Mỹ.

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 5,4 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2020; đồ nội thất phòng ngủ đạt 3,2 tỷ USD, tăng 47,6%; đồ nội thất nhà bếp đạt 1,5 tỷ USD, tăng 39,8%; đồ nội thất văn phòng đạt 592,3 triệu USD, tăng 17,6%.