Mỹ tố đặc vụ Iran đe dọa cử tri đảng Dân chủ phải bỏ phiếu cho Trump

Iran được cho là đã lấy được thông tin của cử tri Mỹ để gửi thư đe dọa họ phải bỏ phiếu cho ông Trump.

Hàng loạt email đã được gửi đến các công dân ở Florida, Arizona và các nơi khác trong tuần này yêu cầu họ bỏ phiếu cho ông Trump vào Ngày bầu cử 3/11. Email còn kèm lời đe dọa "Chúng tôi sẽ "chăm sóc" bạn" nếu họ từ chối làm theo yêu cầu trên.

"Chúng tôi có tất cả thông tin của bạn (email, địa chỉ, điện thoại... tất cả mọi thứ)", nội dung email cảnh báo

Ban đầu, những email này được cho là được gửi bởi Proud Boys, một nhóm ủng hộ Trump cực hữu.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo tối 21/10, Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe cho biết các email thực sự được gửi bởi đặc vụ Iran, những người đã có được hồ sơ cử tri Mỹ, bao gồm thông tin liên lạc nhằm mục đích đe dọa người Mỹ.

"Chúng tôi cũng được thông báo rằng Nga cũng đã nắm trong tay những hồ sơ này và có kế hoạch sử dụng chúng để tác động đến cuộc bầu cử", ông Ratcliffe nói và cho biết, hồ sơ của cử tri là dữ liệu không quá khó để thu thập được do lỗ hổng bảo mật của các trang web bầu cử.

Cũng theo ông Ratcliffe các email đe dọa như trên được gửi đi để "kích động bất ổn xã hội và gây thiệt hại cho Tổng thống Trump" vì kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump đã đẩy quan hệ giữa Mỹ với Iran tới chỗ căng thẳng gay gắt, thậm chí có thời điểm có nguy cơ xảy ra xung đột.

Giám đốc FBI Christopher Wray cũng tìm cách trấn an các cử tri rằng vấn đề an ninh bầu cử của Mỹ "vẫn được duy trì ổn định" và các lá phiếu vẫn an toàn.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài vào cuộc bầu cử của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động tội phạm nào đe dọa tính tôn nghiêm của lá phiếu của bạn hoặc làm suy yếu lòng tin của công chúng vào kết quả của cuộc bầu cử", ông Christopher nói với các phóng viên.