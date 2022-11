Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh Nam Định về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong 10 tháng đầu năm 2022.

Tăng trưởng Quỹ HTND đạt trên 141% chỉ tiêu

Trao đổi với PV Báo NTNN, ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định cho biết: Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy Nam Định về việc đồng ý để Hội ND tỉnh phát động cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh năm 2022; Hội ND tỉnh đã tích cực tham mưu kiện toàn Ban Vận động Quỹ HTND tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động trên quy mô toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm cùng đoàn công tác thăm mô hình sản xuất nước mắm của thành viên chi hội nghề nghiệp chế biến thủy sản xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định). Ảnh: T.H

"Qua hoạt động Quỹ HTND, hội viên nông dân Nam Định đã có sự thay đổi rõ nét về tư duy trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra sự gắn bó trong liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập, nhiều hộ vươn lên khá giả khi được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND". Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nam Định

Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thành phố và cấp cơ sở kiện toàn ban vận động ở cấp mình. Thành lập các tổ vận động, tổ chức thực hiện vận động đồng loại ở trên địa bàn toàn tỉnh. "Kết quả, sau 1 tháng phát động (từ ngày 1/9 - 30/9/2022), toàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ HTND tỉnh với số tiền trên 3,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, chỉ tiêu tăng trưởng Quỹ HTND tỉnh Nam Định đạt trên 141% chỉ tiêu T.Ư Hội giao. Đây là lần đầu tiên Hội ND tỉnh tăng trưởng Quỹ HTND vượt chỉ tiêu giao" - ông Mạnh thông tin.

Hiện, tổng nguồn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh là 33 tỷ 685 triệu đồng cho 1.365 hộ vay, tăng so với năm 2021 là 4,258 tỷ đồng (đạt 141,9% chỉ tiêu giao). Trong đó: Nguồn T.Ư Hội ủy thác 14,9 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh hơn 7 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ HTND huyện và nguồn vốn do Hội ND cơ sở vận động trên 11,6 tỷ đồng.

Ban Thường vụ, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo, hướng dẫn cho vay theo hướng dẫn của T.Ư Hội. Theo đó, nguồn cho vay dự án Quỹ T.Ư từ 400 triệu đồng/dự án trở lên, mỗi hộ vay tối thiểu đạt 40 triệu đồng/hộ. Nguồn tỉnh từ 300 triệu đồng/dự án, mỗi hộ vay tối thiểu 30 triệu đồng. Cấp huyện tối thiểu 10 triệu đồng/hộ. Các dự án cho vay theo mô hình, các hộ phải cùng sản xuất một loại ngành nghề, tập trung vào các tổ hợp tác, HTX, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế tập thể.

Quỹ HTND tạo việc làm, nâng thu nhập cho nông dân Nam Định

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Nam Định, từ năm 2008 đến nay, nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ 5.653 lượt hộ vay với tổng số vốn 113 tỷ 390 triệu đồng thông qua 1.442 dự án, trong đó có 63 tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, 1 HTX đã được vay vốn.

Một số mô hình vay vốn tiêu biểu, đạt hiệu quả cao như: Chi hội nghề nghiệp chế biến thủy sản xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng , Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản tại xã Bạch Long, chi hội nghề nghiệp nuôi thuỷ sản tại Giao Hải, huyện Giao Thủy; tổ hợp tác nuôi thuỷ sản tại Mỹ Hà (Mỹ Lộc), tổ hợp tác trồng cây đinh lăng Hải An (Hải Hậu)… Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của T.Ư Hội NDVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động của Quỹ HTND các cấp ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phát triển nguồn vốn từ tỉnh tới huyện và cơ sở được quan tâm chú trọng. Công tác cho vay đảm bảo theo quy định, tập trung vào các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi.

"Thời gian tới, các cấp Hội ND trong tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng Quỹ HTND phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác Hội, giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2023, có 100% Hội ND các cấp trong tỉnh kiện toàn, củng cố, thành lập Ban vận động Quỹ HTND.

Huy động tăng trưởng nguồn vốn đạt 10%/năm trở lên so với nguồn vốn hiện có. 100% các huyện, thành phố hàng năm tham mưu cấp ủy, chính quyền trích bổ sung nguồn ngân sách địa phương cho Quỹ HTND cùng cấp từ 50 triệu đồng trở lên. 100% cơ sở Hội thành lập các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác gắn với sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, trong đó, 95% tổ hợp tác, HTX do Hội hướng dẫn thành lập được vay vốn từ nguồn Quỹ HTND các cấp.