Nậm Pồ những ngày cam go chống dịch (bài 2): “Vét” đồng lương cuối cùng gửi vào tâm dịch

Lời kêu gọi giữa tâm dịch

Là một trong những người đầu tiên có mặt tại tâm dịch Si Pa Phìn, chị Chảo Mắn On- phóng viên của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Pồ chia sẻ: "Những ngày đầu chống dịch, thiếu thốn đủ bề. Y bác sĩ làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm, lấy mẫu bệnh phẩm. Mồ hôi thấm ướt những bộ quần áo bảo hộ, những vệt đeo khẩu trang in hằn trên má. Không nước uống, không cơm ăn, đói mệt nhưng họ vẫn miệt mài chống dịch". Nhìn những cảnh đó, giọt nước mắt của cô phóng viên trẻ không thể kìm được. Với niềm hy vọng mong manh Chảo Mắn On đã viết bài kêu gọi mọi người ủng hộ người dân Si Pa Phìn trên trang Facebook cá nhân của mình.

Không ngờ những hình ảnh, lời kêu gọi ủng hộ của cô phóng viên trẻ sau khi được đăng trên trang cá nhân được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Những kiện mỳ tôm, khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống… đã được vận chuyển đến tâm dịch Si Pa Phìn. Có những cán bộ đã "vét" những đồng lương cuối cùng mua nước uống, mỳ tôm… cùng chung tay với người dân những lúc khó khăn. Chỉ một ngày sau khi cô phóng viên trẻ kêu gọi, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho Nậm Pồ 15 chiếc tủ lạnh để giữ thực phẩm tại các điểm cách ly, 1,5 tấn củ quả tươi, 110 máy đo nhiệt cầm tay, hàng vạn khẩu trang, mỳ tôm, nước uống…

Hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ cho đồng bào vùng tâm dịch Nậm Pồ. Ảnh: P.V

Không để người dân Nậm Pồ "cô đơn" chiến đấu với dịch bệnh, cả nước hướng về Si Pa Phìn, nơi tâm dịch của Điện Biên. Nhiều tổ chức, xã hội, các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ để Nậm Pồ bớt khó khăn trong cuộc chiến với Covid-19.



"Chúng tôi không ngờ nhận được nhiều tấm lòng đều hướng về Nậm Pồ đến vậy. Có những cụ già vào tuổi xưa nay hiếm, nhà trồng được luống rau, nuôi được con gà, cũng bảo con cháu mang đến ủng hộ các điểm cách ly tập trung. Có những cháu bé còn "mổ lợn đất" góp tiền ủng hộ đồng bào Nậm Pồ. Đúng là một miếng khi đói, bằng một gói khi cho"- ông Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ chia sẻ.

Số người cách ly tập trung cứ tăng từng ngày, các khu cách ly mới được thành lập. Mọi người trong huyện không còn bàng hoàng khi nghe ở bản này, bản kia lại có vài chục người F1. Họ chỉ quan tâm xem những người F1 mới được cách ly ở đâu? Khu cách ly đấy còn thiếu những gì, bữa cơm có đủ no, nước uống, khẩu trang… có đủ hay không để kêu gọi mọi người ủng hộ. Những đoàn xe mang dòng chữ "Ủng hộ đồng bào vùng dịch Nậm Pồ" cứ nối đuôi nhau đem gạo, rau, nước uống tiếp tế cho đồng bào vùng dịch. Đúng là trong gian khó mới thấy được tấm lòng tương thân, tương ái của mọi người, mọi tầng lớp dành cho đồng bào Nậm Pồ.

Chia ngọt, sẻ bùi với đồng bào

Không thể ngồi yên khi chứng kiến sự vất vả của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Hàng nghìn người già, trẻ nhỏ, người nghèo trong các khu cách ly tập trung tại huyện Nậm Pồ. Phụ nữ bản Nà Sự 2, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) đã tự nguyện góp gạo, góp đỗ và lên rừng lấy lá về gói hàng nghìn cái bánh chưng gửi vào khu cách ly.

Từ lời kêu gọi của phóng viên Chảo Mắn On, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ vật chất phục vụ sinh hoạt. Ảnh: P.V

Không ai bảo ai, mỗi ngày có hàng chục phụ nữ trong bản Nà Sự vẫn lặng lẽ, lặng lẽ làm với niềm thương chan chứa. Bà Lèng Thị Chiên (ở bản Nà Sự, xã Chà Nưa, cho biết): "Dù không nhiều, song khi gửi đi những chiếc bánh chưng vào các khu cách ly là bà con đã gửi cả tấm lòng với mong muốn, nhân dân trong Nậm Pồ hãy chung sức để chiến thắng đại dịch này".

Ông Khoàng Văn Van - Bí thư xã Chà Nưa chia sẻ: "Là con rồng cháu tiên, phải chia ngọt sẻ bùi với nhau những lúc hoạn nạn. Người dân trong xã Chà Nưa, không ai bảo ai nhà nào có rau, có gạo thì ủng hộ, cùng chung tay với chính quyền chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho người đi cách ly. Nhiều chị em còn tham gia nấu ăn, mang cơm đến các khu cách ly. Bữa ăn được chị em trong xã nấu, thường xuyên thay đổi món, dù không phải đặc sản gì, nhưng làm sao để bữa cơm được ngon miệng, người cách ly có sức khỏe để chiến đấu với dịch bệnh".

Nà Khoa, một trong những xã nghèo nhất của Nậm Pồ, cũng hứng chịu dịch Covid-19. Xã có 113 người F1 đang sinh hoạt tại khu cách ly tập trung. Dù đời sống bà con còn thiếu thốn đủ thứ, nhưng có dịch, người dân trong xã chung tay, chia ngọt sẻ bùi. Những mớ rau rừng, con cá bắt dưới suối được bà con mang lên ủng hộ, chia sẻ với những người trong khu cách ly. "Người dân ủng hộ gì chúng tôi nhận hết, bây giờ ở khu cách ly tập trung của xã rất khó khăn. Hôm vừa rồi, bà con các bản người góp gạo, góp củi… ủng hộ. Có người còn ủng hộ cả tiền, chúng tôi nhận hết, cho kế toán ghi vào sổ để mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ bà con trong khu cách ly"- ông Sùng A Lềnh - Chủ tịch xã Nà Khoa chia sẻ.

Không để người dân Nậm Pồ "cô đơn" chiến đấu với dịch bệnh. Người dân cả nước hướng về Si Pa Phìn, nơi tâm dịch của Điện Biên. Nhiều tổ chức, xã hội, các mạnh thường quân dã ủng hộ để Nậm Pồ bớt khó khăn trong cuộc chiến với Covid-19. Ngay tại Điện Biên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng tâm dịch. Ông Nguyễn Chí Ba - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện Biên xúc động, chia sẻ vào tâm dịch Si Pa Phìn, trao tận tay bà con những món quà mà các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội gửi gắm, ông hiểu hơn vất vả, khó nhọc của cán bộ, nhân dân nơi đây. Sau chuyến đi này, Hiệp hội tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp chung tay giúp nhân dân huyện Nậm Pồ chống dịch.

Người dân giữa tâm dịch của huyện Nậm Pồ, hiện có ít người may mắn không phải đi cánh ly thì lại tất bật với các việc chăm lo nhà cửa, chăm sóc đàn vật nuôi của hàng xóm, họ hàng vì rất nhiều gia đình ở địa bàn này đều trong cảnh cả nhà phải cách ly tập trung.