Nam thanh niên "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông 1 cảnh sát trọng thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quý Đường (SN 2003, trú tại tổ 14, phường Yên Ninh, TP.Yên Bái) về tội “Chống người thi hành công vụ” - theo CAND.

Lê Quý Đường bị khởi tố bị can về tội “Chống người thi hành công vụ”. Nguồn: VOV

Thông tin cụ thể vụ việc từ VOV: Theo tài liệu từ cơ quan công an, khoảng 17h50' ngày 12/2, Lê Quý Đường chở theo bạn gái, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, biển kiểm soát 21B1-366.91 di chuyển trên trục đường đại lộ Nguyễn Thái Học, địa phận tổ 1, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái thì phát hiện tổ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP.Yên Bái làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý hành vi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác.

Lê Quý Đường đã quay đầu xe bỏ chạy, lúc này thượng úy Trần Trung Đức, thành viên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng Đường không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía thượng uý Đức, khiến chiến sĩ này bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường cho kết quả là 0.053mg/l khí thở.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quý Đường về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Cũng trong ngày 14/2, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên thượng úy Trần Trung Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP.Yên Bái bị thương trong khi đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái thăm hỏi động viên thượng uý Trần Trung Đức. Nguồn: VOV

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ân cần thăm hỏi, động viên thượng uý Trần Trung Đức yên tâm điều trị để sớm bình phục, trở lại công tác trong thời gian tới.

Được biết, thượng uý Trần Trung Đức được chẩn đoán bị tụ máu não, vỡ hộp sọ, chấn thương phần mềm cẳng chân phải, hiện đang được điều trị tại Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.