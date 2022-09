Trận lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Clip: Ngọc Vũ

Sáng 28/9, đại diện Ban cứu trợ tỉnh Quảng Trị, huyện Gio Linh và thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, hỗ trợ 4 mẹ con trong vụ sập quán trong trận lốc xoáy xảy ra vào chiều qua (27/9).

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó trưởng Ban cứu trợ tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên nạn nhân Bùi Thị Lành. Ảnh: Ngọc Vũ

4 nạn nhân gồm: Người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền (SN 1979, trú khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cùng 3 người con là Bùi Thị Lành (19 tuổi), Bùi Nguyễn Hoàng Anh (SN 2009) và Bùi Đình Nghĩa (SN 2014).

Theo chẩn đoán của bệnh viện, người mẹ Nguyễn Thị Hiền bị đa chấn thương, gãy chân, ảnh hưởng vùng lưng, đầu. 3 người con bị thương ở chân, tay và vùng đầu.

Kể lại tai hoạ của vụ lốc xoáy với PV Dân Việt, Bùi Thị Lành vẫn còn hoang mang, lo sợ.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó trưởng Ban cứu trợ tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình 4 mẹ con bị lốc xoáy làm bị thương. Ảnh: Ngọc Vũ

Lành kể, vào khoảng 16h ngày 27/9, gió to nên 4 mẹ con vào trong quán (bên cạnh chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh), đóng cửa trú ẩn. Gió quá to khiến cửa chính của quán bị bật ra. Lành đi ra để đóng cửa lại thì cơn lốc cuốn Lành văng ra khỏi nhà. Rất may, Lành bám được một vật gì đó nên không bị thổi bay.

"Em bị gió thổi bay lơ lửng trên không một thời gian sau đó bị rơi xuống" – Lành kể.

Sau đó, Lành bò vào trong nhà thấy mẹ và 2 em bị bức tường đè lên người. Lành cố gắng lật từng mảng tường để cứu mẹ và các em nhưng không được.

"Lúc đó em la hét rất to nhưng giữa đường không có ai. Một lúc sau, rất may có một người đàn ông đến, kêu gọi mọi người ứng cứu" – Lành nói.

Ngay sau trận lốc xoáy, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã kiểm tra, thăm hỏi người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng, địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Ngọc Vũ

Giờ quán nhà Lành đã bị sập, đồ đạc, hàng hoá cũng bị cuốn bay đi rất nhiều. Không biết cuộc sống gia đình tới đây sẽ ra sao vì bố Lành làm phụ hồ, gia đình phụ thuộc nhiều vào quán hàng nhưng hầu như không còn gì.

Như Dân Việt đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão Noru, khoảng 15h15 ngày 27/9, trên địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh xảy ra lốc xoáy ở khu vực chợ Cửa Việt và vùng lân cận. Trận lốc kinh hoàng đã làm 180 hàng quán ven biển hư hỏng, 120 nhà bị tốc mái, sập tường, trong đó 2 nhà bị sập hoàn toàn. 4 mẹ con kể trên bị thương.

Chiếc xe tải chở hàng hoá bị thổi bay hơn 30 mét từ ngoài đường vào bên trong chợ Cửa Việt. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo lời kể của người dân, trận lốc xoáy rất mạnh, cuốn bay nhiều thứ, trong đó có chiếc xe tải chở hàng hoá bị thổi bay hơn 30 mét từ ngoài đường vào bên trong chợ Cửa Việt.

Một tiệm vàng của người dân bán trong chở Cửa Việt cũng bị thổi bay, mất khá nhiều vàng khiến chủ nhân khóc ròng.

Quán bán hàng của gia đình Bùi Thị Lành bị lốc xoáy đánh sập. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngay sau trận lốc xoáy, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã kiểm tra, thăm hỏi người bị nạn; chỉ đạo các lực lượng, địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lời kể của nạn nhân Bùi Thị Lành. Clip: Ngọc Vũ