Nàng Chu Chỉ Nhược “đẹp nhất màn ảnh" được an táng sau 4 tháng qua đời

Lễ an táng của nữ diễn viên Hồng Kông Châu Hải My đã được tổ chức sau 4 tháng sau cô qua đời. Mẹ của Châu Hải My đã chia sẻ trong một bức thư gửi đến người hâm mộ thông qua công ty quản lý: "Hải My đã có một ngôi nhà mới ở Bắc Kinh, tại nghĩa trang ở khu Xương Bình. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi ở cả Hong Kong và Bắc Kinh, và chúng tôi cảm thấy đây là nơi phù hợp nhất cho con gái tôi".

Bia mộ của Hải My được trang trí bằng hình ảnh Chu Chỉ Nhược, vai diễn nổi tiếng nhất của cô trong bộ phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" năm 1994.

Gia đình an táng "Nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh"

Bia mộ Châu Hải My khắc tạo hình Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" (1994). Ảnh: St Headline

Trước đó, công ty quản lý nữ diễn viên đã chia sẻ: "Hải My đã tạo ra vô số nhân vật thành công trong cuộc đời mình! Vì muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất của Hải My trong lòng mọi người nên gia đình đã tổ chức lễ tiễn biệt chỉ có sự chứng kiến của những người thân thiết. Tôi hy vọng quý vị có thể thứ lỗi!".

Được biết, Châu Hải My rất yêu thích Bắc Kinh và đã sống và làm việc tại đây hơn 20 năm trước khi qua đời.

Mẹ nữ diễn viên cũng cho biết, bà sẽ giữ nguyên tất cả các tài khoản mạng xã hội của Hải My, bao gồm cả tài khoản thú cưng của cô để người hâm mộ có thể truy cập và tưởng nhớ nữ diễn viên. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn của Hải My đã động viên và hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn này.

Khi còn sống, Châu Hải My vốn là người yêu chó mèo, nuôi nhiều thú cưng trong căn biệt thự ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để bầu bạn. Chị gái của sao phim "Mối tình nồng thắm" cho biết việc đưa dàn thú cưng này về Hồng Kông sẽ phải trải qua quá trình kiểm dịch cũng như các thủ tục phức tạp khác, tốn nhiều tháng để hoàn thành.

Chính vì vậy, gia đình đã giao lại chúng cho bạn bè của nữ diễn viên vốn là những người yêu động vật để chúng được chăm sóc chu đáo. Gia đình Châu Hải My cũng hy vọng một số khán giả sẽ ngừng đến trước ngôi nhà của cô ở Bắc Kinh để quay phim.

Tối 12/12, Châu Hải My được xác nhận đã qua đời ở tuổi 57. Ảnh: Sina.

Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My vào tháng 12/2023 đã khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng và tiếc thương. Cô được biết đến là một diễn viên tài năng và xinh đẹp, đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như: "Mạt đại hoàng tôn", "Nghĩa bất dung tình", "Thiên địa hào tình", "Đại náo Quảng Xương Long", "Võ Mỵ Nương truyền kỳ", "Hương mật tựa khói sương"...

Châu Hải My từng trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình. Năm 22 tuổi, cô kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài một năm do bất đồng về quan điểm sống. Sau đó, cô có một số mối tình khác nhưng đều không đi đến kết quả.