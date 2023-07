Nắng gần 40 độ C nhưng người nuôi ong "du mục" ở Hà Tĩnh vẫn cười tươi vì mật được mùa, giá bán ổn định

Anh Nguyễn Văn Thi (bên phải) quê ở Đắk Lắk, hiện nuôi 1.000 đàn ong tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Thời gian này, anh và mọi người đang phấn khởi thu hoạch mật ong vụ Xuân- Hè

Anh Thi cho biết, bình quân khoảng 14 ngày thu hoạch mật 1 lần. Mỗi lần thu hoạch được trên 5 tấn mật, giá bán ổn định 12.000 đồng/kg Sau khi cắt gọt phần sáp dư thừa... Các tầng mật được đưa vào thùng quay thủ công. Cho ra sản phẩm mật ong vàng sóng sánh, chất lượng thơm ngon, bổ dưỡng Thời gian này, dưới tán rừng keo ở tỉnh Hà Tĩnh, người nuôi ong du mục (chủ yếu đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai... ) đang tập trung thu hoạch mật. Công đoạn thu hoạch mật ong khá cầu kỳ, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng để tạm thời xua đuổi ong ra khỏi thùng gỗ Tầng ong mật bịt kín là thời điểm thu hoạch phù hợp (đảm bảo độ chín của mật), tạo ra sản phẩm mật thơm ngon, chất lượng. Hàng chục tầng ong được xếp lên nhau chuẩn bị quây lấy mật, bán ra thị trường Theo kinh nghiệm của những người nuôi ong "du mục" , ngoài yếu tố thời tiết, khu rừng lắm hoa, cây tự nhiên cho đàn ong lấy mật thì việc chọn hướng đặt thùng gỗ tránh gió lùa, côn trùng gây hại rất quan trọng, giúp đàn ong sinh trưởng, phát triển tốt Dưới tán rừng keo mát mẻ được cho là nơi lý tưởng để đặt thùng gỗ nuôi ong. Đặc biệt, khác với các loài hoa, cỏ cây thảo mộc, cây keo tiết mật từ lá non, rất thuận lợi cho ong lấy mật Các thợ nuôi ong kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng mật trước khi tiến hành thu hoạch Thời kỳ các "du mục" thu hoạch mật ong, nhiệt độ ở tỉnh Hà Tĩnh phổ biến từ 37 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền người nuôi ong "du mục" thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng, không mang lửa vào rừng để đảm bảo an toàn tài sản, nhất là ở những khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy. Từ khoảng sau tháng 8 Âm lịch, người nuôi ong "du mục " lại di chuyển các đàn ong về núi rừng Tây Nguyên để nuôi, phòng tránh thiệt hại do mưa bão thường xảy ra ở Hà Tĩnh.