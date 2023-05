Một chiếc Su-35 của Nga.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h20 ngày 6/5, cách không phận Romania 60 km về phía đông.



Bộ Quốc phòng Romania báo cáo rằng các cuộc diễn tập nguy hiểm được máy bay chiến đấu của Liên bang Nga liên tục thực hiện gần máy bay Ba Lan đã gây ra nhiễu loạn cao và khó khăn trong việc điều khiển máy bay.

Hai máy bay chiến đấu của Không quân Romania và hai máy bay chiến đấu của Không quân Tây Ban Nha, đang hoạt động như một phần của Dịch vụ Chiến đấu của Cảnh sát Hàng không, đã được Trung tâm Điều hành Không quân Chung của NATO ở Torrejón, Tây Ban Nha cảnh báo. Họ đã sẵn sàng can thiệp ngay từ cơ hội đầu tiên, nhưng hóa ra điều này là không cần thiết.

Theo báo cáo của phía Romania, phi hành đoàn từ Ba Lan đã cư xử bình tĩnh và chuyên nghiệp trong tình huống do phi công Nga tạo ra một cách vô trách nhiệm. Ba Lan đã phóng máy bay sau khi chiếc Su-35 mất độ cao ban đầu do thao tác điều động của Su-35 và hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Mihail Kogălniceanu ở Romania vào khoảng 13 giờ 50 phút. Sự cố đã không gây ra thương vong, thiệt hại gì cho phía phi hành đoàn Ba Lan.

"Các nhà chức trách Romania đang liên hệ với Frontex và các nhà chức trách Ba Lan để tìm hiểu mọi tình tiết của vụ việc. Hành vi hung hăng của một máy bay quân sự thuộc Liên bang Nga đối với một máy bay không vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ giám sát rủi ro di cư của Frontex trong lưu vực Biển Đen là không thể chấp nhận được. Vụ việc này là một bằng chứng khác về hành vi khiêu khích của Liên bang Nga ở Biển Đen", Bộ Quốc phòng Romania cáo buộc.

Máy bay L410 UVP-E20 của Ba Lan có mặt ở Romania từ ngày 19/4 đến ngày 17/5/2023 trong khuôn khổ hoạt động hàng hải đa năng Tây Biển Đen 2023, do Cơ quan Biên phòng Châu Âu điều phối.

Tây Biển Đen 2023 là một hoạt động chung do Romania dẫn đầu và được điều phối bởi Frontex. Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng tham gia hoạt động với hai cơ quan của Liên minh Châu Âu. Được lên kế hoạch kéo dài đến giữa tháng 12 năm nay, hoạt động này nhằm ngăn chặn di cư bất hợp pháp, đánh bắt cá trái phép, ô nhiễm biển và chống lại các loại tội phạm xuyên biên giới khác ở khu vực Biển Đen. Chiến dịch Biển Đen phía Tây đã được tiến hành hàng năm kể từ năm 2019.

Trước đó, trích dẫn một bài báo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, tờ Washington Post đưa tin rằng vào ngày 29/9, một máy bay chiến đấu của Nga đã suýt bắn hạ một máy bay do thám không vũ trang của Anh trên Biển Đen vào năm ngoái.