Nepal tổ chức quốc tang cho 68 người chết trên chuyến bay 'tử thần'

Ít nhất 68 người thiệt mạng trong chuyến bay “tử thần” từ Kathmandu đến thị trấn du lịch Pokhara bị rơi và bốc cháy vào sáng 15/1, theo BBC.

Video quay từ điện thoại di động cho thấy khoảnh khắc máy bay 9N-ANC ATR-72 của hãng Yeti Airlines ngay trước khi rơi vào thời điểm đến gần sân bay.

Khum Bahadur Chhetri, một người dân địa phương, nói với Reuters rằng từ mái nhà của mình, ông đã nhìn thấy chuyến bay khi nó đến gần sân bay.

“Tôi thấy chiếc máy bay chòng chành, lắc sang trái và phải, rồi đột nhiên nó lao thẳng xuống hẻm núi”, Chhetri kể lại.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng Nepal vốn có một lịch sử bi thảm về các vụ tai nạn hàng không chết người.

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ Nepal đã bị đình chỉ qua đêm do trời tối nhưng sẽ được tiếp tục vào sáng 16/1.

Trước đó, các bản tin trên truyền hình địa phương cho thấy lực lượng cứu hộ đang tập trung quanh những phần cháy đen của chiếc máy bay rơi xuống hẻm núi sông Seti, chỉ cách sân bay hơn một km.

Hầu hết nạn nhân trong số 72 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, đã thiệt mạng trong khi có những báo cáo chưa được xác nhận rằng một số nạn nhân sống sót mặc dù bị thương nặng.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal tuyên bố 16/1 là ngày quốc tang, và chính phủ đã thành lập một ủy ban điều tra nguyên nhân thảm họa.

Cư dân địa phương Divya Dhakal nói với BBC rằng cô đã vội vã chạy đến hiện trường vụ tai nạn sau khi nhìn thấy chiếc máy bay lao từ trên trời xuống ngay sau 11h sáng 15/1, theo giờ địa phương.

“Khi tôi tới đó, hiện trường vụ tai nạn đã đông đúc. Cột khói khổng lồ bốc ra từ ngọn lửa của xác máy bay. Và sau đó các bay trực thăng đến”, cô nói.

“Phi công hẳn đã cố gắng hết sức để máy bay không rơi vào khu dân cư hay bất kỳ ngôi nhà nào”, Divya Dhakal nói thêm.

“Có một khoảng trống nhỏ ngay bên cạnh sông Seti và chuyến bay đã rơi xuống khoảng trống đó”.

Ngành hàng không của Nepal trong nhiều năm đã trở thành một mối lo ngại vì thiếu an toàn do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ. Liên minh châu Âu đã cấm tất cả hãng hàng không của Nepal vào không phận của họ vì lo ngại về an toàn.

Quốc gia nằm trên dãy Himalaya này cũng có một số đường băng xa xôi và phức tạp nhất thế giới, với những đỉnh núi cao và vực sâu gây thách thức ngay cả đối với những phi công lão luyện.

Các nhà khai thác máy bay cho biết Nepal thiếu cơ sở hạ tầng để dự báo thời tiết chính xác, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa với địa hình đồi núi hiểm trở, nơi từng xảy ra các vụ tai nạn chết người trong quá khứ.

Máy bay 9N-ANC ATR-72 của Yeti Airlines cất cánh từ Sân bay Quốc tế Tribhuvan của Kathmandu lúc 10h33 sáng 15/1 và rơi bên bờ sông Seti ở giữa sân bay cũ và sân bay mới, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Nepal (CAAN).

Tổng cộng có 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Các công dân nước ngoài trên máy bay bao gồm 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1 người Australia, 1 người Pháp, 1 người Argentina và 1 người Israel.