Nga trông chờ vào lực lượng khét tiếng này để giành chiến thắng ở miền Đông Ukraine

Một tấm áp phích có hình một người lính Nga với khẩu hiệu "Vinh quang dành cho các anh hùng của nước Nga" trên một con phố gần Trung tâm Wagner ở St.Petersburg, Nga. Ảnh AFP

Theo The New York Times, thành phố Bakhmut, vốn đã bị quân Nga tấn công trong nhiều tháng, không có nhiều giá trị chiến lược, nhưng chiến thắng ở đây mang lại hy vọng và động lực cho Moscow trong một cuộc chiến vốn đang lâm vào thế giằng co, bế tắc.

Các lực lượng Nga vốn đã tấn công thành phố phía đông Ukraine trong nhiều tháng, nhưng không đạt được tiến bộ nào. Michael Kofman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu về Nga tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ đã mô tả là một “cuộc tấn công vô nghĩa”.

Tuy nhiên, việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner do nhà tài phiệt Yevgeny V. Prigozhin sáng lập vừa đạt thành tựu đáng kể khi tiến vào thành phố Bakhmut vốn do Ukraine nắm giữ ở phía Đông Ukraine đã thay đổi cục diện chiến tranh tại khu vực này.

Điện Kremlin được cho là vốn đã hy vọng lính đánh thuê Wagner của ông Prigozhin xoay chuyển cục diện, báo tin tốt ở Bakhmut.

Nhà tài phiệt Prigozhin vốn được mệnh danh là “đầu bếp của Putin” và kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống hiện đang là một thế lực đang phát triển trong nền chính trị của Nga.

Dù kiên định trung thành với Tổng thống Putin trong các tuyên bố công khai của mình, song ông Prigozhin cũng được đánh giá là người quyết đoán và độc lập, từng lên tiếng chỉ trích thẳng thừng các chỉ huy quân sự do Điện Kremlin bổ nhiệm.

Một trong những người mà ông Prigozhin chỉ trích, là tướng Alexander Lapin, người từng đứng đầu Quân khu Trung tâm của Nga nhưng vừa thôi giữ chức vụ này gần đây, theo các phương tiện truyền thông nhà nước Nga.

Thay thế tướng Lapin là thiếu tướng Alexander Linkov. Nhiều chỉ huy hàng đầu của các quân khu phía đông, nam và tây của Nga cũng đã được thay thế kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2. Đáng kể nhất là Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng trước đã bổ nhiệm một tổng chỉ huy mới cho các lực lượng của Nga ở Ukraine, tướng Sergei Surovikin.

Trong khi quân đội chính quy của Nga gặp nhiều khó khăn ở Ukraine, lực lượng riêng của Prigozhin, tổ chức lính đánh thuê Wagner, đôi khi giành được nhiều bước tiến đáng kể trong cuộc chiến hơn, đặc biệt tại Bakhmut ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine mới đây.



Một phóng viên của hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti của Nga cho biết hôm Chủ nhật rằng lực lượng Wagner đã chiếm giữ ngôi làng Ivangrad, gần một con đường trên đường tiếp cận Bakhmut ở phía Nam và đang giao tranh ác liệt với quân đội Ukraine ở một vùng ngoại ô khác.

Người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở phía đông Donbass, Serhii Cherevaty, cho biết Bakhmut hiện là "một trong những điểm nóng nhất" trong khu vực và là nơi "kẻ thù hung hãn nhất, với sự tập trung tối đa lực lượng".

Ông Cherevaty nói trên một kênh truyền hình Ukraine rằng, Nga đã đổ tới 30.000 quân cho cuộc tấn công vào Bakhmut, trong đó dẫn đầu là lực lượng đánh thuê Wagner tinh nhuệ. Các chiến binh của Wagner vốn là những người dày dạn kinh nghiệm chiến trường khi từng hoạt động ở Syria, Libya và Cộng hòa Trung Phi.

Một tòa tháp ở St.Petersburg, thành phố lớn thứ 2 của Nga tuần trước vừa được đổi tên thành Trung tâm Wagner, trong đó, nhà tài phiệt Prigozhin tuyên bố rằng, nó sẽ đóng vai trò là "trung tâm công nghệ quân sự" cho các nhà phát minh, kỹ sư và chuyên gia công nghệ thông tin nhằm "cải thiện khả năng quốc phòng của Nga, bao gồm cả trong lĩnh vực thông tin". Động thái này đã chứng minh, quyền lực của Wagner lẫn nhà tài phiệt Prigozhin ngày càng tăng ở Nga nhờ những thành tích đáng kể mà họ đã và đang đạt được ở Ukraine.