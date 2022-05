Nga tung hình ảnh một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh nhất thế giới

Nga huy động một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh nhất thế giới

S-300V là hệ thống phòng không thứ 3 của quân đội Nga, được chế tạo để chống lại các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến thuật. Hệ thống phòng thủ này dùng tên lửa Gladiator với tầm bắn hiệu quả tối đa 75km, tên lửa Giant có thể nhắm trúng mục tiêu cách xa 100km và độ cao 32km.

Theo The Kyiv Independent hôm 3/5, 18 tên lửa Nga đã bắn trúng nhiều vị trí cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Quân đội Ukraine cũng cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa khác do Nga phóng. The Kyiv Independent còn dẫn lời Giám đốc điều hành Oleksandr Kamyshin của công ty đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia khẳng định các lực lượng Nga đã tấn công 6 nhà ga xe lửa ở khu vực miền trung và miền tây Ukraine.