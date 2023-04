Nga tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở Crimea Nga tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở Crimea

Các dịch vụ an ninh của Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào một bệnh viện quân sự ở Crimea, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tiết lộ trong một tuyên bố hôm 26/4. Tuyên bố cho biết thêm, các nhân viên an ninh đã bắt giữ một nghi phạm và thu giữ các thiết bị nổ tự chế (IED) của người đàn ông này.

