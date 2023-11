Ngắm diện mạo dự án đường nghìn tỷ đồng "đẹp như tranh" ven biển Nghệ An

Tuyến đường ven biển Nghệ An có tổng chiều dài hơn 64km đi từ điểm đầu ở địa phận thị xã Hoàng Mai và điểm cuối là cầu Cửa Hội nối với tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng vào năm 2024, tuyến đường ven biển hứa hẹn sẽ giảm tải các phương tiện rất lớn cho quốc lộ 1, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương và các vùng lân cận.



Tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An đang dần hình thành, các nhà thầu đang khẩn trương thi công để hoàn thành tiến độ. Dự kiến đến năm 2024, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: N.T

Tuyến đường ven biển Nghệ An bắt đầu thi công từ tháng 2/2022 với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Tuyến đường ven biển Nghệ An có tổng chiều dài 64km, một số đoạn đã dần hình thành, đẹp như phim. Ảnh: N.T

Trong đó hạng mục xây lắp là 3.200 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 933 tỷ đồng, chi phí dự phòng và các chi phí khác 515 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Tuyến đường đi qua thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Tuyến đường được thiết kế với với mặt đường rộng 11m, quy mô đường cấp III. Ảnh: N.T

Tháng 9/2023, tỉnh Nghệ An quyết định chuyển tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến thị xã Cửa Lò, Nghệ An thành đường tỉnh 537C và giao cho Sở Giao thông vận tải Nghệ An tiếp nhận, quản lý.

Một số đoạn đã hoàn thành, thảm nhựa, lắp đặt hệ thống bóng cao áp. Ảnh: N.T

Toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng. Mặt đường rộng 11m. Trên tuyến có 8 cây cầu. Trong đó có 5 cầu lớn gồm cầu Hoàng Mai (dài 514 m), cầu Lạch Quèn (dài 642 m), cầu Cửa Thơi (dài 887 m), cầu Lạch Vạn (dài 755 m), cầu Nghi Quang (dài 410 m). Ngoài ra có 3 cầu nhỏ trên tuyến gồm Cầu Tân Long, Cầu Kênh Nhà Lê, cầu Nghi Tân.

Trên tuyến đường có 8 cây cầu. Trong đó có những 5 cây cầu lớn và 3 cây cầu nhỏ. Ảnh: N.T

Thời điểm hiện tại, một số đoạn ở thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu và Quỳnh Lưu đã hoàn thành các hạng mục, thảm nhựa. Mặc dù chưa thông nhưng các phương tiện có thể di chuyển vào ở một số điểm. Đoạn đường ven biển dài hơn 7 km đi qua thị xã Cửa Lò đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuyến đường chạy dọc ven biển với những đoạn đẹp như phim. Sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ giúp giảm tải cho quốc lộ 1A và tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. Ảnh: N.T

Tại những đoạn đi qua ven biển sẽ được xây thêm kè chắn sóng phía ngoài. Đặc biệt, tại đoạn đường đi qua biển và núi thuộc xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc được xây rãnh thoát nước hình thang sâu, dài hàng trăm mét ở chân taluy âm nền đường. Khi trời mưa, nước trên mái đổ xuống, rãnh có chức năng thu nước từ mái taluy và mặt đường để chống xói mòn.

Điểm cuối của tuyến đường là cầu Cửa Hội nối với tuyến đường ven biển của tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: N.T

Điểm cuối của tuyến giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối huyện Nghi Xuân và đường ven biển Hà Tĩnh. Khi tuyến này hoàn thiện, các phương tiện có thể di chuyển một mạch trên đường ven biển của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với điểm đầu ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và điểm cuối là thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tuyến đường khi đi vào hoạt động sẽ tạo thêm một trục giao thông chính, giúp giảm tải cho quốc lộ 1 A.