Ngân hàng CSXH thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương khu vực Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi tới trên 500mm, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân tại nhiều địa phương, nhất là các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị...

Trước tình hình đó, Công đoàn Ngân hàng CSXH cùng với Công đoàn các cơ sở kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ đối với các xã bị thiệt hại nặng nề và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ.

Công đoàn Ngân hàng CSXH hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân tại huyện Quỳ Châu

Tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã xảy ra mưa to, lũ trên các thượng nguồn chảy về lớn đã làm thiệt hại đến người và tài sản của nhân dân. Ngày 30/9/2023, Công đoàn Ngân hàng CSXH đã ủy quyền cho Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh nghệ An kịp thời đến thăm hỏi, hỗ trợ 200 triệu đồng cho người dân trên địa bàn huyện để khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có thân nhân bị mất do mưa lũ tại bản Hoa Tiến 1 thuộc xã Châu Tiến.

Thừa uỷ quyền của Công đoàn NHCSXH, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá cũng đã tới thăm hỏi gia đình có người thân mất do mưa lũ tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà ở và giao thông tại huyện Như Xuân và Quan Sơn. Thừa uỷ quyền của Công đoàn Ngân hàng CSXH, Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hoá đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho 02 gia đình có người mất trên địa bàn huyện Như Xuân và Quan Sơn.



Công đoàn Ngân hàng CSXH ủng hộ người dân trên địa bàn xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong để khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tại tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong và huyện Đakrông đã xảy ra mưa to và gió lốc gây thiệt hại lớn về người và tài sản.



Theo báo cáo, huyện Triệu Phong có 92 hộ gia đình trên địa bàn xã Triệu Ái bị gió lốc làm lốc mái, hư hỏng nhà và tài sản với tổng thiệt hại trên 1 tỷ đồng và có một người mất thuộc thôn 6, xã Triệu Lăng.

Còn tại huyện Đakrông, có ông Hồ Văn Bằng ở thôn trại cá, xã Tà long bị nước cuốn trôi. Để kịp thời chia sẻ những khó khăn với người dân, Công đoàn Ngân hàng CSXH đã uỷ quyền Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị tới động viên người dân và hỗ trợ 100 triệu đồng cho huyện Triệu Phong, đồng thời tới thăm hỏi và hỗ trợ 02 gia đình có người mất do mưa lũ của 2 huyện.

Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị thăm hỏi gia đình có thân nhân mất trên địa bàn xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong

Cùng với Công đoàn Ngân hàng CSXH, Công đoàn cơ sở chi nhánh Ngân hàng CSXH các tỉnh đang tích cực phát động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ, đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt; đồng thời các đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức trao quà, nhu yếu phẩm cho bà con nhằm động viên chia sẻ giúp bà con ổn định cuộc sống.