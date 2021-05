Ngành học đăng ký THẤP NHẤT mùa tuyển sinh 2021: Nhà trường nói gì?

Ngành học đăng ký thấp nhất năm 2021

Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, tính đến hết ngày 14/5 có 6 nhóm ngành được thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhất trong mùa tuyển sinh năm 2021 là Kinh doanh và quản lý, Khoa học xã hội và hành vi, Máy tính và Công nghệ thông tin, Nhân văn, Công nghệ kỹ thuật, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Nhóm ngành Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non có số lượng đăng ký nguyện vọng ít hơn chỉ tiêu

Ngược lại, có nhóm ngành thí sinh đăng ký thấp nhất năm nay là Cao đẳng Sư phạm ngành Giáo dục Mầm non. Chỉ tiêu ngành này năm nay là 14.534 thí sinh nhưng số lượng nguyện vọng đăng ký tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 9.641 nguyện vọng.

Như vậy trong số hơn 2,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển Cao đẳng, Đại học năm 2021, chỉ có 0.259% nguyện vọng thuộc nhóm Cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục mầm non và số nguyện vọng này chỉ đáp ứng được 66.33% chỉ tiêu đề ra của các trường trong cả nước.

Thời gian đăng ký xét tuyển năm nay còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc (16/5).

Chúng tôi vô cùng khó khăn

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Phạm Văn Hảo, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương cho biết: "Nhà trường cũng buồn và lo lắng sau khi nghe thông báo chỉ có 9.641 nguyện vọng đăng ý chia cho tất cả các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương mới ghi nhận hơn 200 thí sinh đăng ký nguyện vọng trong khi đó trường có 2.000 chỉ tiêu.

Năm nay trường đã chủ động tuyển sinh sớm và hỗ trợ thí sinh tận tình chu đáo. Tối 14/5, Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo, bộ phận tư vấn tuyển sinh đã có cuộc họp với các thí sinh qua Zoom để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng thi năng khiếu".

Tự hào là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên mầm non hàng đầu cả nước nhưng ông Hảo ngậm ngùi chia sẻ về tình hình tuyển sinh 2 năm qua: "Căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm của Bộ sẽ có chỉ tiêu tương ứng. Năm 2020, Bộ cung cấp số lượng chỉ tiêu cho Nhà trường khá lớn 2.000 chỉ tiêu, tuy nhiên, trường chỉ tuyển sinh được hơn 900 thí sinh.

Đợt xét tuyển năm nay được chia làm 4 đợt, tính đến thời điểm hiện tại, trường mới nhận được khoảng 200 nguyện vọng và không biết những đợt xét tuyển sau có thêm bao nhiêu thí sinh. Trong khi đó trường có thể đáp ứng đào tạo được 2.000-5000, thời kỳ đỉnh điểm trường đào tạo tới 12.000 sinh viên.

Một số giảng viên hiện nay đã phải điều đi làm hành chính hoặc chuyển sang cơ sở khác. Năm nay nhà trường thực sự khó khăn, số lượng cán bộ nhân viên đông mà sụt giảm thí sinh sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý và hoạt động chung của nhà trường. Đây là điều khá lo lắng với trường".

Lý giải về nguyên nhân khó tuyển sinh, ông Hảo bày tỏ, đây là nghề khá vất vả, áp lực, căng thẳng và rủi ro quá lớn. Trong khi đó mức lương hiện nay của giáo viên mầm non là 5 triệu đồng/tháng (đối với trường mầm non tư thục) và thấp hơn nữa với trường công lập. Vì vậy đây là nhóm ngành ít thí sinh quan tâm, chưa đủ động lực để thu hút.

"Giáo viên mầm non phải làm việc ít nhất 10 tiếng mỗi ngày, buổi trưa không được ngủ vì cô ngủ các cháu có vấn đề gì sẽ bị chịu trách nhiệm. Theo thống kê của Bộ hiện cả nước đang thiếu khoảng 54.000 giáo viên, trong đó giáo viên mầm non thiếu 32.000. Tuy nhiên khi hỏi vì sao các em không đăng ký thi giáo viên mầm non, các em trả lời "lương không bằng công nhân".

Vì vậy hi vọng Chính phủ có giải pháp nào đó hỗ trợ cho giáo viên mầm non vì đặc thù nghề nghiệp. Ví dụ như tính thêm tiền làm thêm buổi trưa trông học sinh là 2 tiếng. Thực tế công nhân viên chức làm 8 tiếng/ngày thì các cô phải làm 10-12 tiếng. Lớp học 7h30 thì các cô phải đón trẻ lúc 7h, tối về lại phải làm đồ dùng đồ chơi", ông Hảo nói.