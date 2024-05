Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2024: "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học"

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, hưởng ứng chủ đề "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học" do Liên Hợp quốc phát động, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm nay là cơ hội để chúng ta cùng nhau khẳng định quyết tâm, thay đổi nhận thức, thống nhất hành động, chủ động khắc phục những khó khăn, thách thức đặt ra, ngăn chặn sự gia tăng về tốc độ suy giảm đa dạng sinh học.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu khai mạc và truyền thông điệp của lãnh đạo Bộ TN&MT về Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024.

"Hôm nay, tại Quảng Nam, là tỉnh có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ hai cả nước, được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học và cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước tiên phong đăng cai "Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia", tôi kêu gọi các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hãy có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học" - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024 diễn ra tại bãi biển Cửa Đại (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 được Liên Hợp quốc phát động với chủ đề "Be part of the Plan" - "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học", là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ "Phục hồi hệ sinh thái". Thông điệp này cũng nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF và Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP16) sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 01/11 năm 2024 tại Thành phố Cali, Colombia.

Dự kiến tại Hội nghị COP16, các bên tham gia Công ước sẽ cùng nhất trí cơ chế đa phương để chia sẻ công bằng và bình đẳng lợi ích từ đa dạng sinh học thông qua những báo cáo và chứng minh sự liên kết giữa các Kế hoạch hành động và Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia (NBSAP) với Kế hoạch đa dạng sinh học mà Ban thư ký Công ước Đa dạng sinh học đã phát động.

Trên cơ sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 tại tỉnh Quảng Nam và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2963/BTNMT-TTTT ngày 09 tháng 5 năm 2024 gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, thiết thực, lan tỏa chủ đề, thông điệp của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học.

Các đại biểu tham gia hoạt động thả cá bổ sung loài thủy sản bản địa.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các đại biểu cũng đã tham gia hoạt động thả cá bổ sung loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu và vùng nước tự nhiên tại khu vực Hội An.