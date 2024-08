Nhặt thứ thiên hạ vứt đi rồi "biến" thành con giống tặng giúp hộ nghèo, một chuyện tốt đẹp ở Nghệ An

Thời gian qua các phong trào, hoạt động Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An được triển khai sôi nổi. Nhiều hoạt động có ý nghĩa được triển khai như: Viên gạch nghĩa tình, biến phế liệu thành con giống, đường cờ nông dân… được đông đảo hội viên hưởng ứng và lan tỏa mạnh trong cộng đồng.



Hội Nông dân xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trao con giống và hỗ trợ 1.000 viên gạch nghĩa tình đến gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: H.Ng

Tại xã Tân An, Hội Nông dân xã đã trao tặng 2.000 viên gạch nghĩa tình cho gia đình hội viên nghèo xây dựng nhà ở gồm: Hội viên Trần Công Đoàn – thuộc Chi hội Thanh Bình và hội viên Nguyễn Bá Thế - Chi hội Đô Lương.

Đây là những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những viên gạch nghĩa tình từ Hội Nông dân tiếp thêm một nguồn động lực để các gia đình hội viên vươn lên trong cuộc sống, hoàn thiện những căn nhà mơ ước để an cư, lạc nghiệp.

Hội viên Hội Nông dân trên địa bàn xã Tân An, huyện Tân Kỳ, Nghệ An quyên góp phế liệu để tạo con giống trao tặng cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.Ng

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Tân An cũng đã trao tặng gà giống cho gia đình hội viên Nguyễn Bá Thế trong chương trình "Biến phế liệu thành con giống". Đây là kết quả của chương trình thực hiện mô hình dân vận khéo của Hội Nông dân xã Tân An. Hội viên trên địa bàn xã cùng nhau quyên góp vỏ lon, phế liệu để gây quỹ mua con giống tạo sinh kế cho các gia đình hội viên nghèo.

Ngoài nguồn phế liệu quyên góp từ các hội viên, Hội Nông dân xã Tân An còn vận động các nhà hàng trên địa bàn góp vỏ lon bia, phế liệu để cùng chung tay giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều nhà hàng.

Ông Đậu Quang Tiến Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chia sẻ, trên địa bàn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi viên gạch nghĩa tình được trao đến các gia đình hội viên là tấm lòng, thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn của hội viên trên địa bàn.

Đường cờ nông dân tại địa bàn xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: H.Ng

Bên cạnh đó, phong trào "Biến phế liệu thành con giống" cũng được các hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Nguồn con giống hỗ trợ sẽ giúp các hội viên tạo sinh kế, giúp các gia đình hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Ông Lê Văn Toàn – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, không chỉ riêng tại địa bàn xã Tân An, những phong trào, hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Những đường cờ nông dân sáng, xanh, sạch, đẹp xuất hiện nhiều hơn.

Đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn đã vận động, trao tặng được 12.250 viên gạch nghĩa tình đến các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời nhiều chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp được thành lập, hoạt động có hiệu quả. Đây cũng là nơi tập hợp hội viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hình thành kinh tế tập thể từ đó phát triển kinh tế.