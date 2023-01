Nghệ An: Thứ cây thẳng tắp dựng lên để xua xui xẻo, đón may mắn bán chạy như tôm tươi ngày sát Tết Nghệ An: Thứ cây thẳng tắp dựng lên để xua xui xẻo, đón may mắn bán chạy như tôm tươi ngày sát Tết

Cây nêu được dựng từ những cây tre dài, lóng đều thẳng tắp với ý nghĩa xua đi những điều xui xẻo, đón may mắn đang bán rất chạy hàng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An những ngày gần Tết.

Bình luận 0