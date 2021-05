Nghệ sĩ Giang Còi sụt 14kg sau lần ho ra máu, nhập viện cấp cứu khiến fan lo lắng

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đinh Trà My cập nhật hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Giang Còi. Đi kèm với bức ảnh này, nữ nghệ sĩ hé lộ tình hình sức khỏe của người đồng nghiệp thân thiết khiến fan không khỏi lo lắng. Theo nghệ sĩ Trà My cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chị và đồng nghiệp chỉ còn cách liên lạc với nghệ sĩ Giang Còi qua mạng xã hội. "Căng tai ra mà chả nghe được gì, chỉ chẩn đoán qua khẩu hình của lão, cứ hai từ một hơi. Sụt tận 14kg rồi, thương lắm!", nghệ sĩ Đinh Trà My viết.

Nghệ sĩ Trà My hé lộ nghệ sĩ Giang Còi bây giờ nói chuyện khá khó khăn, sụt 14kg sau lần nhập viện cấp cứu.

Tình hình sức khỏe nghệ sĩ Giang Còi qua chia sẻ của nghệ sĩ Đinh Trà My ngay sau đó thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ. Bên dưới bài viết của nữ nghệ sĩ, MC Thảo Vân bày tỏ: “Thương anh ấy quá!”. NSND Lan Hương, MC Quang Minh gửi lời chúc sức khỏe đến nghệ sĩ Giang Còi. Trước đó, nghệ sĩ Giang Còi phải nhập viện cấp cứu vì bệnh tình trở nặng. Nghệ sĩ Đinh Trà My – người đồng nghiệp cũng là người bạn thiết với nghệ sĩ Giang Còi thông báo tình trạng bệnh tình của anh chuyển biến xấu, phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai vì ho ra máu, xuất huyết đường tiêu hóa.

Nghệ sĩ Trà My cũng tiết lộ, nghệ sĩ Giang Gòi dù bị ung thư họng giai đoạn 3 nhưng thời gian qua anh luôn lạc quan.





Nữ nghệ sĩ luôn bên cạnh động viên, quan tâm đến nghệ sĩ Giang Còi.

Nghệ sĩ Giang Còi (tên thật là Lê Hồng Giang) phát hiện mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 từ trước Tết. Theo nghệ sĩ Đinh Trà My chia sẻ, chị và NSND Quốc Anh đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để giúp đỡ, ủng hộ, động viên tinh thần nghệ sĩ Giang Còi. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến kế hoạch thực hiện đêm diễn này đành phải hoãn lại.

"Tôi cùng NSND Quốc Anh cũng đang làm hết khả năng với những gì có thể thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến anh Giang để hỗ trợ cho anh có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Trước khi làm việc này, tôi cũng đã cẩn thận xin ý kiến và đã được sự cho phép của nghệ sĩ Giang Còi.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm động viên và gửi quà tặng nghệ sĩ Giang Còi - đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh, đặc biệt lại trong thời điểm khó khăn dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều!", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.