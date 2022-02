Chia sẻ với Dân Việt , NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP.HCM bày tỏ: "Đêm qua, nghệ sĩ Hoàng Lan ra đi như chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng thanh thản. Đã qua rồi những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật đau đớn đúng không chị. Cầu nguyện chị an yên về cõi vĩnh hằng chị nhé! Mọi người luôn nhớ chị! Tiễn biệt nghệ sĩ Hoàng Lan".

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời ở tuổi 63. (Ảnh sưu tầm)

Nghệ sĩ Hoàng Lan (sinh năm 1959) từng là diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Ngoài hoạt động trên các sân khấu, Hoàng Lan còn tham gia chương trình "Trong nhà ngoài phố" và tham gia đóng phim "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời"... Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ thuê một căn hộ nhỏ sống một mình. Năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe nữ diễn viên xuống dốc.

Nữ nghệ sĩ rơi vào cảnh cạn tiền chữa bệnh vì mỗi tháng, chi phí sinh hoạt, thuê nhà, thuốc thang tiêu tốn hơn 30 triệu đồng. Khi đó, NSƯT Trịnh Kim Chi từng kêu gọi các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ từng quyên góp được số tiền 400 triệu đồng để hỗ trợ nghệ sĩ Hoàng Lan. Thời điểm đó, NSƯT Trịnh Kim Chi đã tận tình đến bệnh viện và nhà thuê để thăm hỏi, động viên và trao số tiền chữa bệnh quyên góp được cho nữ nghệ sĩ Hoàng Lan. "Tôi nghĩ chị Hoàng Lan sẽ phải nằm lại điều trị tại bệnh viện thời gian khá lâu nhưng hiện tại hoàn cảnh chị quá khó khăn và thiếu thốn. Khi tôi đến thăm, chị nhận ra ngay và khi tôi đưa chút quà cho chị thì chị đã khóc vì xúc động", NSƯT Trịnh Kim Chi từng chia sẻ.

NSƯT Trịnh Kim Chi trong dịp đến thăm và tặng quà nghệ sĩ Hoàng Lan. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, tháng 11/2021, Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM bác bỏ tin đồn bệnh tình nghệ sĩ Hoàng Lan chuyển biến nặng bị viện trả về. "Nghệ sĩ Hoàng Lan đã xuất viện trở về nhà từ 4 tháng nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nữ nghệ sĩ được các bác sĩ khuyên nên về nhà sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, vì chị bị chứng bệnh Parkinson đã kéo dài nhiều năm nên chân tay chị ngày càng bị co rút nhiều hơn. Chị chỉ có thể nằm một chỗ, không ngồi dậy được nữa, hai tay nhấc nhẹ lên được nhưng chân thì không thể", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ với Dân Việt.

Được biết, nghệ sĩ Hoàng Lan từng mắc nhiều bệnh như Parkinson và bà bị chấn thương cột sống lâu năm, phải di chuyển bằng xe lăn; mắt phải của nữ nghệ sĩ bị hỏng hoàn toàn; mắt trái mờ dần do di chứng của tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào từ nhiều năm trước. Trước đó, lưng của nữ nghệ sĩ hoại tử trầm trọng, lan gần đến xương, phải phẫu thuật đắp da tay vào.