Nghệ sĩ Vân Dung sẽ vào vai bà mẹ nông thôn lạ lùng khác hẳn Diễm Loan

Nghệ sĩ Vân Dung. Ảnh: FBNV

Khán giả Việt có lẽ không còn xa lạ với nghệ sĩ Vân Dung - nữ nghệ sĩ nổi danh qua những chương trình: "Táo quân - Gặp nhau cuối năm", "Gặp nhau cuối tuần", "Gala cười"... Lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế và gần gũi của nghệ sĩ Vân Dung được lòng đông đảo công chúng. Bên cạnh sân khấu, nghệ sĩ Vân Dung còn góp mặt những vai diễn ấn tượng qua các "bom tấn" truyền hình: "Hướng dương ngược nắng", "11 tháng 5 ngày", "Ghét thì yêu thôi",…



Sau khi "11 tháng 5 ngày" kết thúc, nghệ sĩ Vân Dung khiến khán giả bất ngờ với một hình ảnh hoàn toàn mới so với những vai diễn trước đây của chị. Không còn là Diễm Loan "đồng bóng" hay bà chủ phòng trọ "nhiều lời", lần này nghệ sĩ Vân Dung vào vai mẹ đẻ của nhân vật do Lã Thanh Huyền thủ vai, mẹ vợ của nhân vật do Việt Anh đóng trong "Về chung một nhà".

Một bà mẹ quê lên thành phố thăm con với nhiều phân đoạn cảm xúc dự đoán chạm tới trái tim của khán giả. Nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ với Dân Việt nhiều điều thú vị về vai diễn mới trong "Về chung một nhà".

Nghệ sĩ Vân Dung sẽ vào vai một bà mẹ nông thôn trong phim "Về chung một nhà". Ảnh: NVCC

Chào nghệ sĩ Vân Dung! Chị ấn tượng với bà mẹ trong "Về chung một nhà" ở điểm nào?

- Đây là một vai diễn mang màu sắc mới. Cũng là vai bà mẹ nhưng bà mẹ này khác hoàn toàn so với những vai trước đây mà tôi đảm nhiệm. Bà mẹ trong "Về chung một nhà" là một người thương con vô điều kiện, yêu con theo cách của riêng mình và có cách cư xử khác lạ.

Với tôi, khi nhận một bộ phim nào đó thì yếu tố kịch bản và đạo diễn luôn được đặt lên hàng đầu. Vai diễn này khác hẳn với vai Diễm Loan trước đó của tôi nhưng đạo diễn Vũ Trường Khoa đã tin tưởng giao vai cho tôi nên tôi cảm thấy rất phấn khích và hết mình để hoàn thành.

Bà mẹ Vân Dung ngoài đời có điểm nào giống bà mẹ trong phim "Về chung một nhà"?

- Chắc là không rồi. Tôi cũng rất yêu con như vô vàn bà mẹ khác nhưng cách yêu và che chở cho các con không giống như bà Thanh ở trong phim đâu! (cười)

Nghệ sĩ Vân Dung hé lộ nhân vật bà Thanh trong phim "Về chung một nhà" có những trường đoạn lấy nước mắt khán giả. Ảnh: NVCC

Khi nhận kịch bản, cảm nhận của chị về nhân vật này ra sao? Chị đã chuẩn bị tâm lý như thế nào để hóa thân vào vai diễn này?

- Tôi rất thích nhân vật bà Thanh trong phim "Về chung một nhà", một người phụ nữ thuần nông, tốt tính, tình cảm, nhưng cũng biết tính toán và tìm mọi cách để bảo vệ con mình.

Với tôi, mỗi vai diễn đều như cuộc sống đời thường của mình vậy. Tôi không bị áp lực về tâm lý, chỉ đơn giản là phải diễn đúng cảm xúc, hoàn cảnh để cho vai diễn của mình đời nhất, và khán giả tin đó là thật.

Với chị, đây có phải là dạng vai khó?

- Với tôi, vai diễn nào cũng có cái khó nếu như mình không hiểu và sống đúng với nhân vật. Còn khi đã hiểu và cảm nhận được tình cảm của nhân vật trong từng lời nói, hành động thì vai diễn nào cũng sẽ ngọt và dễ dang hơn rất nhiều.

Nghệ sĩ Vân Dung quan niệm: "Mỗi một vai diễn là một màu sắc khác nhau". Ảnh: NVCC

Là diễn viên hài, gương mặt hài quen thuộc nhưng gần đây khán giả thấy chị tham gia nhiều phim truyền hình?

- Đơn giản là thế này, hôm nay mình ăn cơm, ngày mai mình phải ăn phở, ngày kia mình ăn thịt, ăn rau…. Nghệ thuật cũng như món ăn, ăn mãi một món rồi cũng phải chán. Vậy nên phải đổi món thường xuyên, để khán giả xem cảm thấy hào hứng, phấn khích hơn! (cười)

Khán giả thường thấy một nghệ sĩ Vân Dung với tính cách hài hước trên phim, nhưng với vai diễn "Về chung một nhà", mọi người bất ngờ với cách tạo hình mới lạ của chị so với các vai trước. Chị nghĩ mình làm tốt bao nhiêu phần trăm trong dạng vai này?

- Tôi chưa bao giờ đong đếm được rằng mình đã làm tốt được bao nhiêu phần trăm trong một vai diễn. Tôi chỉ biết rằng khi lên sân khấu tôi diễn hết mình và vào phim tôi cũng như vậy. Còn chuyện đánh giá thì nhờ vào sự cảm nhận của khán giả dành cho mình.

Lã Thanh Huyền và Việt Anh đóng cùng chị trong không ít các phân cảnh ở "Về chung một nhà", chị có nhận xét gì về 2 "bạn diễn" này?

- Hai bạn ấy là những người rất thông minh, có lối diễn hóm hỉnh và đầy tự tin. Diễn chung với Lã Thanh Huyền và Việt Anh tôi cảm thấy rất thích và thoải mái. Ngoài đời hai bạn ấy cũng rất đáng yêu không kém gì trên phim đâu (cười).

Nghệ sĩ Vân Dung vai bà Vân trong "11 tháng 5 ngày". Ảnh: FBNV

Chị đã làm thế nào để nhân vật lần này trở nên ấn tượng, khác lạ so với các vai trước?

- Đầu tiên, tôi phải hiểu nhân vật, cảm nhận và quan trọng là mình phải thích nhân vật của mình. Sau đó, bạn bên hóa trang đã định trang nhân vật cho tôi, giống như những gì trong đầu tôi suy nghĩ. Định hình dạng nhân vật là điều rất quan trọng để giúp cho tôi vào vai dễ dàng hơn.

Người diễn viên chuyên nghiệp như chị thường lấy cảm xúc như thế nào?

- Với tôi, cảm xúc có trong từng vai điễn, từng hoàn cảnh của nhân vật. Mỗi nhân vật có một số phận và hoàn cảnh khác nhau, chỉ cần người diễn viên sống đúng nhân vật và hoàn cảnh ấy, thì sẽ có được những nét diễn rất thật và rất đời.

Phim ảnh và sân khấu có chỗ đứng như thế nào trong trái tim chị?

- Cả thanh xuân và tình yêu của tôi dành cho phim ảnh và sân khấu. Đấy là niềm tự hào và gia tài lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Là người diễn viên không tránh khỏi những bình luận tiêu cực từ khán giả. Chị đã bao giờ gặp những anti-fan "quá khích" ở ngoài đời chưa?

- Chưa. Tôi chưa gặp bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Ai nhìn thấy tôi cũng cười và toàn gọi tên nhân vật ở trong phim thôi. Hình như mọi người quên hẳn tên Vân Dung thì phải (cười). Mới đầu, khi khán giả gặp ở ngoài thường quen gọi tên vai diễn của tôi trong phim tôi có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó tôi rất thích khi mọi người gọi như vậy.

Ra đường mọi người cứ gọi: "Diễm Loan ơi", "Có phải Diễm Loan không",… Có nhiều bạn níu lấy tôi rồi hỏi "Cô Vân ơi nhà cô còn phòng trọ không, cho cháu thuê với"… Đó chỉ là những hành động nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Nghệ sĩ Vân Dung và các diễn viên trẻ. Ảnh: FBNV

Khán giả còn ngưỡng mộ vì bản thân chị còn dám làm xấu mình để phục vụ vai diễn, điều không phải nghệ sĩ nào cũng dám làm? Đó có phải là phong cách riêng của chị không?

- Tôi không xinh, nhưng tôi cũng không xấu. Tôi ở mức vừa vừa nên chỉ có cách duy nhất là mình chẳng giống ai và xấu lạ thì mọi người sẽ nhớ mãi (cười).

Thời gian tới chị muốn thử sức ở dạng vai như thế nào?

- Tôi muốn thử sức ở một dạng vai độc, lạ mà tôi chưa làm bao giờ. Ví dụ như vai "Bà trùm" chẳng hạn (cười).

Nếu chỉ có một câu để nói về cuộc sống hiện tại của mình trong công việc và cuộc sống, chị sẽ nói gì?

- Hạnh phúc và bình yên, chỉ thế là đủ!

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung với những chia sẻ trên!