Nghĩ béo bụng, hóa ra u khổng lồ nặng gần 7kg

U khổng lồ chiếm gần hết khoang bụng

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, kíp mổ Khoa Ung bướu phối hợp với kíp gây mê khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật lấy khối u khổng lồ gần nặng gần 7 kg.

Bệnh nhân là bà L.T.H, 49 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Bệnh nhân cho biết, thời gian qua bụng to nhanh nhưng bà chỉ nghĩ do béo nên chủ quan không đi khám. Gần đây, bệnh nhân bị đau bụng liên tục nên mới đi khám.

Sau khi được các bác sỹ thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân đã được chẩn đoán có u buồng trứng khổng lồ, kích thước khoảng (25,6x15,7x29,8 cm). Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân được chuyển về khoa Ung bướu để điều trị và phẫu thuật.

Hình ảnh chụp Cộng hưởng từ (MRI) khối u chiếm gần hết ổ bụng bệnh nhân. Ảnh BVCC

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là ca có khối u lớn nhất được khoa Ung bướu thực hiện từ đầu năm đến nay.

Khối u đã được cắt khỏi ổ bụng của bệnh nhân nặng 6,6kg, chiếm toàn bộ ổ bụng, chèn ép các cơ quan nội tạng khác trong ổ bụng, gây đau và nguy hiểm cho bệnh nhân.



Kíp mổ cắt khối u khổng lồ cho bệnh nhân. Ảnh BVCC

Hiện tại, sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.



Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng đã phẫu thuật u buồng trứng khổng lồ cho 1 bệnh nhân mới 28 tuổi, khối u nặng đến 6,5kg. Dù bụng to bất thường nhưng sau đó 5 tháng bệnh nân mới đi khám. Khi đó, khối u đã chiếm gần hết khoang bụng.

Phụ nữ phải đi khám sức khỏe định kỳ

Bác sĩ Dương Xuân Hiệp - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Với những khối u buồng trứng lớn nếu không phát hiện, phẫu thuật điều trị sớm thì khối u sẽ ngày càng phát triển, làm cho bệnh nhân nặng nề ổ bụng, u chèn ép vào các tạng lân cận như bàng quang, trực tràng, ruột già.

Điều này sẽ gây hiện tượng tiểu dắt, tiểu nhiều lần trong ngày và táo bón dai dẳng, ăn uống kém, chèn ép động mạch chủ, tĩnh mạch, tăng áp lực ổ bụng gây khó thở, đau… ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, chức năng sinh sản của người bệnh.

Nếu khối u to bị vỡ do va đập, chấn thương có thể gây tràn máu, dịch ổ bụng, dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng".

Theo bác sĩ Hiệp, u nang buồng trứng là một khối chứa dịch hoặc chất rắn có dạng như bã đậu phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng.

Đây là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì đến người già > 80 tuổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh sản của nữ giới. 90% u nang buồng trứng là các khối u lành tính (ít gây ung thư), 10 % phát triển thành ác tính.

Với những khối u buồng trứng kích thước dưới 10 cm, bệnh nhân có thể thể được điều trị bằng phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở, ít đau, thời gian hồi phục nhanh hơn, bảo đảm được chức năng sinh sản. Với những khối u kích thước lớn như bệnh nhân trên thì phải tiến hành phẫu thuật mổ mở, hậu phẫu dài ngày.

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm các khối u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Khi có dấu hiệu đau bụng nhiều hoặc cơ thể gầy yếu nhưng bụng to bất thường, cần đến bệnh viện ngay để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn điều trị.