Nghĩ mình bị chửi, lao ra đường chém 4 người nhập viện

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Cường (38 tuổi, ở phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh) về hành vi Giết người.