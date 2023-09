Hơn 200 cảnh sát đã vây bắt được phạm nhân Hồ Văn Đặng trốn khỏi Trại giam Thủ Đức (TP.HCM)

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 27/9, thông tin từ thượng tá Nguyễn Xuân Đạt - Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Z30D thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, vào khoảng 16h45 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được phạm nhân Hồ Văn Đặng.

Phạm nhân Hồ Văn Đặng bị bắt vào chiều 27/9 sau hơn 7 tiếng trốn khỏi Trại giam Thủ Đức. Ảnh: XĐ

Theo thượng tá Nguyễn Xuân Đạt - Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Z30D thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để bắt được phạm nhân Đặng, Trại giam Thủ Đức đã huy động hơn 200 cảnh sát chia nhau lùng sục những cánh rừng xung quanh.

Dù trời mưa lớn, lực lượng cảnh sát vẫn triển khai nhiều đợt truy tìm trong phạm vi rộng và cuối cùng đã bắt được Hồ Văn Đặng khi Đặng đang ẩn nấp trong khu rừng nhiều cây rậm rạp. Như vậy, sau hơn 7 giờ bỏ trốn, phạm nhân Đặng đã bị bắt trở lại.

Trước đó Dận Việt đã đưa tin, phạm nhân Hồ Văn Đặng (32 tuổi) đang thụ án tại Z30D về tội "Cố ý gây thương tích", đã lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi đang chấp hành án vào sáng 27/9.

Hồ Văn Đặng, phạm nhân vừa trốn trại. Ảnh: CACC

Được biết, Hồ Văn Đặng ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, vừa nhập Trại giam Z30D ngày 4/8 vừa qua để chấp hành án 3 năm tù tại Khu 09, Z30D.

Nữ sinh lớp 9 bất ngờ tử vong trong giờ học thể dục

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ 1 học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột) tử vong trong giờ học thể dục.



Theo báo cáo của Trường THCS Tân Lợi, khoảng 7 giờ ngày 26/9, lớp 9A2 của trường bắt đầu học tiết giáo dục thể chất với các bài học chạy ngắn, chạy bền.

Đến nội dung chạy bền, lúc chạy được một vòng khoảng 250m thì em Đ.V.G.H đi bộ về đích, có biểu hiện loạng choạng và té khuỵu xuống. Lúc này, thầy dạy thể dục chạy lại sơ cứu và cho học sinh gọi bộ phận y tế của nhà trường.

1 học sinh Trường THCS Tân Lợi (TP.Buôn Ma Thuột) bất ngờ ngã khuỵu trong giờ thể dục và tử vong sau đó.

Sau đó, nhân viên y tế của trường đã có mặt và tiến hành sơ cứu theo nghiệp vụ, đồng thời tổ văn phòng gọi xe cấp cứu và báo cho gia đình em H. Xe cấp cứu chở em H, nhân viên y tế cùng mẹ của em đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em H đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến viếng và chia sẻ trước sự mất mát của gia đình học sinh.

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 27/9, Công an Tiền Giang cho biết, Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp Công an TP.Mỹ Tho tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nghi phạm Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Công an tỉnh Tiền Giang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ nghi phạm dùng súng đe dọa cướp. Ảnh: Thiên Long

Theo công an, đối tượng Hoà đã đe dọa, khống chế nhân viên của phòng giao dịch một ngân hàng ở khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Bước đầu, đối tượng thừa nhận hành vi gây án, đồng thời khai nhận sử dụng súng giả và thực hiện có một mình.

Nghi phạm Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho)cầm khẩu súng đe dọa nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi gây án. Ảnh; Thiên Long



Như Dân Việt đưa tin, khoảng 14h chiều 25/9, một đối tượng (nam) điều khiển xe máy không biển số xông vào phòng giao dịch một ngân hàng ở khu công nghiệp Mỹ Tho (ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Sau đó, đối tượng này tiếp tục để 1 gói (chưa xác định là gì) lên quầy giao dịch và tiếp tục uy hiếp nhân viên ngân hàng và bảo vệ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát tỉnh Tiền Giang có mặt tại khu vực này nhanh chóng tiếp cận vận động, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch.

Lực lượng cảnh sát vừa vận động, thuyết phục cũng vừa răn đe đối tượng. Sau đó, đối tượng đi ra ngoài leo lên xe mô tô vứt lại hiện trường vật có hình dạng giống súng tự chế và tẩu thoát.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an xác định khẩu súng là giả, nhân dạng đối tượng cũng được camera an ninh ghi nhận đầy đủ dù xe máy không có gắn biển số.

Trưởng Công an một phường ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung

Nguồn tin của Dân Việt xác nhận, lực lượng chức năng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 Trưởng Công an phường vì vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, vào hồi 1 giờ 25 phút ngày 23/9, tại ngã tư Nguyễn Hoàng - Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), tổ công tác chéo địa bàn Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 30G-239.XX, do một nam tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe xe kiểm tra.

Qua kiểm tra xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,4mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đã hết hạn.

Danh tính tài xế được xác định là ông P.T.A (SN 1976, ở Hà Nội). Đáng chú ý, qua xác minh, ông A là trưởng công an phường ở quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Lực lượng chức năng xác định Trưởng Công an một phường ở Hà Nội vi phạm kịch khung nồng độ cồn. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ở một diễn biến khác, chiều 27/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Từ ngày 30/8 đến ngày 21/9, các tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai, Bến Tre, Đắk Lắk,...

Các tổ công tác đã trực tiếp kiểm soát 80.560 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho Công an các đơn vị địa phương lập biên bản xử lý 2.890 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bao gồm 787 ô tô, 2.094 mô tô, 9 xe máy điện.

Trong đó, 2.762 trường hợp (741 ô tô, 2.013 mô tô, 8 xe máy điện) vi phạm về nồng độ cồn, 31 trường hợp (9 ô tô, 21 mô tô, 1 xe máy điện) không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 9 trường hợp (5 ô tô, 4 mô tô vi phạm về ma túy, 5 trường hợp quá tải, 3 trường hợp quá kích thước, 80 trường hợp vi phạm khác.

Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn - một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là xuyên suốt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài xử lý theo quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác đối với các cá nhân vi phạm là cán bộ, đảng viên để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Bắt nóng nghi phạm dùng súng xông vào nhà sách ở Đồng Nai để cướp tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp cùng Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) bắt nóng đối tượng Nguyễn Trung Thành (38 tuổi, quê Lâm Đồng) - nghi phạm dùng súng xông vào nhà sách trên quốc lộ 51 để cướp tiền.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành - nghi phạm dùng súng cướp tiền tại nhà sách - bị bắt giữ tối 26/9. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 22h20 tối 20/9, trong lúc chị T.T.T.T. - chủ nhà sách Phước Thái nằm trên quốc lộ 51 (thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành) cùng nhân viên dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa ra về thì bất ngờ bị 1 đối tượng xông vào. Đối tượng này cầm theo súng đe dọa chủ nhà sách và nhân viên phải đóng cửa cuốn, rồi bắt chị T. phải dùng dây điện để trói nhân viên của mình.

Do lo sợ trước sự hung hãn của đối tượng, chị T. đã mở tủ lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày (khoảng 12 triệu đồng) đưa cho đối tượng. Sau khi lấy được tiền, đối tượng này dùng điều khiển từ xa đóng cửa cuốn để nhốt các nạn nhân bên trong rồi nhanh chóng băng ngang quốc lộ 51 tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh để xác định đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã đến nhà sách bằng xe ôm công nghệ và chờ khi tiệm sách chuẩn bị đóng cửa mới xông vào gây án.

Đến tối 26/9, các trinh sát đã tiếp cận, khống chế nghi phạm gây án, sau đó đưa về nhà sách Phước Thái để dựng lại hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.