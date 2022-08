Nghi phạm dùng dao đâm 4 người thương vong ở Nghệ An rồi bỏ trốn đã bị bắt

Liên quan tới vụ ẩu đả làm 2 người chết, 2 người bị thương tại xã miền núi thuộc huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) rạng sáng 12/8, tới chiều 12/8, cảnh sát đã tóm gọn nghi phạm gây án và đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 12/8, Công an huyện Quỳ Châu nhận được tin báo về việc tại khu vực cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên của xã Châu Nga và xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu).

Lữ Văn Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định 2 người tử vong tại chỗ là H.V.H (SN 2004), L.V.S (SN 2005), 2 người bị thương là Hoàng Văn T. (SN 2000) và Vi Văn C. (SN 2001), cùng là người trú tại xã Châu Nga.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, chỉ sau hai giờ tiếp nhận thông tin vụ việc, đến 5h30' cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này đã điều tra, làm rõ 8 đối tượng đều trú tại xã Châu Hội tham gia đánh nhóm thanh niên xã Châu Nga.

Công an lấy lời khai đối tượng Lữ Văn Khánh. Ảnh: CA

Đối tượng Lữ Văn Khánh (SN 2003, trú tại bản Xớn, Châu Hội) là nghi phạm dùng dao nhọn đâm làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Sau khi gây án, Lữ Văn Khánh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát đã lần theo dấu vết nóng, bắt gọn đối tượng khi Khánh đang trốn tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu.



Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để khẩn trương phân loại đối tượng, tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.