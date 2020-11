Nghi phạm tẩm xăng dọa cướp chi nhánh ngân hàng TPBank ở TP.HCM khai gì?

Ngày 14/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho hay, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Tấn Tài (SN 1984, ngụ tỉnh An Giang, trú tỉnh Long An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận sinh sống ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tài đánh đề nên mượn tiền nhiều người với số tiền lên tới 200 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ nên Tài nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Tài khai do nợ tiền đề. Sáng 14/11, Tài đi xe máy từ huyện huyện Đức Hoà, tỉnh Long An lên TP.HCM. Sau đó, Tài đi mua can xăng loại 5 lít bỏ trong ba lô. Tài gỡ biển số xe máy để trong cốp rồi chạy tới chi nhánh Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), ở đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM rồi dựng xe máy. Khoảng 9h30 cùng ngày, Tài mang theo ba lô màu đen đi vào. Khi vừa vào bên trong, người đàn ông này đi tới quầy giao dịch lấy can xăng (loại 5 lít) trong ba lô tưới lên người. Đồng thời, Tài yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt. Công an khống chế Tài. Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong. Lúc này, Tài phát hiện có đông bảo vệ nên bỏ chạy ra cửa rồi tự châm lửa đốt để tháo chạy ra ngoài. Sự việc được báo cho công an. Nhận tin báo, công an đến hiện trường xác minh, truy bắt và phát hiện đối tượng đã được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân.

