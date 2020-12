Nghỉ Tết 2021: Còn nhiều vé tàu, Hà Nội tăng cường xe khách

Vé tàu còn nhiều

So với ngành Hàng không, thì ngành Đường sắt có vẻ trầm lắng hơn trong việc mở bán vé tàu Tết, đến nay, vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa tìm được chủ nhân có nhu cầu. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc bán vé năm nay rất khó khăn.

Khó khăn hơn nữa đối với ngành Đường sắt là do mưa lũ gây thiệt hại về hạ tầng, vùng với đó là đường hàng không quốc tế gần như đóng cửa, do đó các hãng hàng không Việt đã tập trung triển khai bay nội địa và cũng tung ra nhiều gói hỗ trợ, khuyến mãi với mức giá vé rẻ hơn cả vé tàu để thu hút khách.

Ga Hà Nội.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, hiện hiệu suất bán vé mới đạt 31%, tức là mới bán được 29.238 vé và vẫn còn 39.907 vé chưa được bán.

Nguyên nhân, vé tàu Tết không bán được là do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động (nhiều lao động bị dừng việc và mất việc làm), do đó, buộc họ phải "thắt lưng buộc bụng" và không về quê ăn Tết đoàn viên mà ở lại thành phố. Và một số người có thu nhập trên mức trung bình thì sử dụng xe cá nhân hoặc đi máy bay do đó lượng vé bán ra kém.

Tương tự, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - ông Đào Anh Tuấn cho biết, đến nay, sau cả 2 đợt mở bán vào đầu tháng 10.2020 và cuối tháng 11.2020 đã có 110.772 vé tàu Tết được bán ra và như vậy vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở. Hiện các đoàn tàu chạy nhanh như: SE2, SE4, SE6, SE8 tuyến Sài Gòn đi Hà Nội đã kín chỗ. Các tàu SE 20, SE24, SE30 đi trong các ngày cao điểm 24, 25 và 26 Tết vẫn còn trống chỗ khá nhiều.

Hà Nội đảm bảo đủ phương tiện chở hành khách về quê nghỉ Tết.

Hà Nội, tăng cường xe khách

Đối với các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội, Tết Dương lịch năm nay người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần. Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 130-150% so với ngày thường.

Hiện các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động bình quân với khoảng 50% hệ số trọng tải phượng tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Với một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai… sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt là 2.200 xe. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần xuất cao cũng làm giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn, ông Toàn cho hay.

Hà Nội tăng cường nhiều chuyến xe khách.

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát lượt xe dự kiến xuất bến là 1.050 lượt xe/ngày. Tại bến xe Mỹ Đình, lượt xe dự kiến là hơn 1.080 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ... Ở bến xe Gia Lâm, lượt xe dự kiến rời bến là 770 xe tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình…

Bên cạnh đó, Công ty CP bến xe Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các bến xe...

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội cũng đã có thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải, khai thác bến xe về việc sử dụng xe trung chuyển vận tải hành khách trên địa bàn.

Xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định đã được chấp thuận phải đi theo luồng tuyến, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; cùng đó phải phù hợp với tuyến đường, thời gian hoạt động theo phương án kinh doanh của đơn vị đã xây dựng.

Bên cạnh đó, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Sở GTVT TP Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải và khai thác bến xe, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, và quy định sử dụng xe trung chuyển hành khách tại Điều 21 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT.

Doanh nghiệp cần xây dựng phương án tổ chức hoạt động của các xe trung chuyển thuộc đơn vị mình, tính toán hợp lý dựa trên nhu cầu đi lại và năng lực về phương tiện của đơn vị, tránh tình trạng xe "trá hình" hoạt động trên địa bàn TP; phối hợp với đơn vị khai thác bến xe bố trí nơi đón trả khách cho xe trung chuyển đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách trên tuyến.

Xe trung chuyển chỉ được đón, trả khách đi các tuyến vận tải khách cố định của đơn vị mình đến bến xe khách hoặc điểm dừng đón, trả khách của tuyến cố định trên địa bàn TP đã được công bố. Doanh nghiệp phải thông báo danh sách các xe được cấp phù hiệu xe trung chuyển cho đơn vị khai thác bến xe.

Đối với các đơn vị khai thác bến xe, căn cứ vào công tác tổ chức giao thông tại bến xe, nhu cầu của hành khách sử dụng xe trung chuyển, năng lực của đơn vị vận tải để bố trí vị trí xe trung chuyển đón trả khách cho đơn vị vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Niêm yết công khai danh sách xe trung chuyển (biển số xe, đơn vị kinh doanh) và thời gian hoạt động của xe trung chuyển tại bến xe.