Nghỉ Tết dương lịch 2021, cách nào mua vé máy bay giá rẻ?

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Đinh Việt Thắng cho biết, hành khách đi máy bay dịp Tết Nguyên đán 2021 sẽ tăng cao do rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, sẽ có nhiều hành khách tranh thủ thời gian để du lịch.



Do đó, Cục xây dựng kế hoạch phục vụ nhu cầu khách đi máy bay với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020 (khoảng 7,5 triệu khách). Để đảm bảo an ninh trật tự tại các sân bay, Cục Hàng không cũng có phương án phòng chống ùn tắc tại các sân bay, trong đó, là 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Hãng hàng không Bamboo Airways hỗ trợ hành khách vận chuyển cành đào, mai.

Theo khảo sát của PV Dân Việt hiện nay, vé máy bay của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways,... vé máy bay có giá khá "mềm" so với mọi năm.

Hiện nay, chặng bay Hà Nội – TP HCM, từ ngày 31/12/2020 – 3/1/2021 vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines một chiều đối với hạng phổ thông có giá từ 2,2 triệu đến 3,5 triệu tuỳ thuộc với chuyến bay; Vé máy bay hạng thương gia giao động khoảng trên dưới 6 triệu.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đối với vé máy bay của hãng hàng không Vietjet Air, từ ngày 31/12/2020 – 3/1/2021, vé một chiều hạng deluxe có giá khoảng 1,2 triệu – 1,5 triệu; Vé hạng Skyboss là 3,2 triệu. Tương tự, vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways cũng tương đối rẻ chỉ từ 1,2 triệu đến 3,8 triệu.

Được biết, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã tăng thêm hơn 414.000 ghế với tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ - tương đương gần 12.000 chuyến bay.

Hãng cũng lưu ý hành khách mua vé trên kênh chính thức, làm thủ tục trực tuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi đi máy bay, trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Giá vé máy bay Vietjet. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tương tự, Vietjet cung cấp 1,5 triệu ghế trên hơn 50 đường bay phủ khắp cả nước trong dịp Tết Tân Sửu, với giờ bay thuận tiện, linh hoạt. Bên cạnh đó, Vietjet cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi siêu tiết kiệm với mức giá chỉ từ 2.021 đồng cho tất cả chuyến bay khởi hành từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Nam trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá vé máy bay Bamboo Airways. (Ảnh: Chụp màn hình)



Bamboo Airways cũng công bố cung ứng từ 1,2 - 1,5 triệu vé máy bay trên tất cả đường bay nội địa với mức giá ưu đãi từ 36.000 đồng/vé, bên cạnh hoạt động mở rộng đội bay, mạng bay, tăng cường an toàn bay…

Đại diện của Bamboo Airways cho hay, các đường bay có nhu cầu lớn của hãng như Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh/Nha Trang/Phú Quốc/Đồng Hới/Vinh/Quy Nhơn… và Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Hải Phòng/Thanh Hóa được dự kiến tăng chuyến, tăng tải để kịp thời phục vụ hành khách đi du lịch, thăm người thân…