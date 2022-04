Nghi vợ ngoại tình, rủ bạn đi chém "tình địch"

Thông tin từ Báo Công an TP.HCM: Cơ quan CSĐT Công an TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Ngô Phước Hoan (SN 1999) và Nguyễn Đình Dương (SN 1990) để điều tra, xử lý về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, Hoan phát hiện vợ mình là chị V.T.G có quan hệ tình cảm với L.Đ.D (SN 1990) nên rất tức giận.

Ngô Phước Hoan (phải) và Nguyễn Đình Dương cùng tang vật gây án. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

Theo Báo Quảng Ninh: Ngày 22/3, sau khi uống rượu xong, Hoan rủ Dương đến khu vực phường Phong Hải, TX.Quảng Yên, để đánh ghen. Dương đồng ý và được Hoan chở về phòng trọ của Dương tại khu Tân Mai, phường Đông Mai, TX.Quảng Yên, để lấy dao.

Tại đây, Hoan chuẩn bị sẵn 1 con dao gọt hoa quả dài khoảng 25cm, Dương lấy 1 con dao dài khoảng 60cm và để trong cốp xe. Sau đó, cả hai đi đến khu 1, phường Phong Hải thì Hoan phát hiện anh L.Đ.D đang ngồi uống nước.

Ngay khi đó, Hoan và Dương dừng xe gần đó, lấy dao đã chuẩn bị sẵn rồi cùng lao đến chém, gây thương tích cho anh D. Sau khi gây án, 2 đối tượng lên xe và bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ Công an TX.Quảng Yên đã có mặt tại hiện trường và xác minh, xác định Dương và Hoan là 2 đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cán bộ Công an TX.Quảng Yên đã bắt giữ 2 đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Dương và Ngô Phước Hoan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.