Ngỡ ngàng với trang phục dân tộc mà đại diện Việt Nam mang tới The Miss Globe 2022

Lâm Thu Hồng và trang phục dân tộc tại The Miss Globe 2022

Lâm Thu Hồng chia sẻ, cô là người miền biển, yêu biển vô cùng. Biển tạo nên tính cách mạnh mẽ, làn da nâu khỏe mạnh, gợi cảm của Lâm Thu Hồng. Biển cũng cho Lâm Thu Hồng một tâm hồn dạt dào tình cảm như sóng biển, rất nồng nàn nhưng cũng rất dịu êm. Trong video giới thiệu bản thân, quê hương đất nước đem tới The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng từng có những chia sẻ rất xúc động về tình yêu với biển quê hương.

Cô nói: "Tôi sinh ra ở biển và thuộc tuýp yêu biển say đắm. Mỗi lần đối diện trước biển luôn mang lại cho tôi những cảm xúc và những bài học vô cùng tuyệt vời. Những cơn sóng ở biển làm tôi liên tưởng đến những cơn sóng trong cuộc đời, những cơn sóng bất ngờ lúc to lúc nhỏ, lúc thăng lúc trầm..., bài học của tôi rút ra là mình không thể ngăn cơn sóng, nhưng mình có thể đối diện và học cách lướt sóng để không bị cuốn trôi". Tình yêu ấy đã biến thành quyết định để Lâm Thu Hồng mang giấc mơ của biển đến The Miss Globe 2022 thông qua trang phục dân tộc.

Trang phục dân tộc dự thi The Miss Globe 2022 của Lâm Thu Hồng. (Ảnh: Nghĩa Trí Huỳnh)

Trong bộ ảnh công bố trang phục dân tộc dự thi The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một nàng tiên biển cả, với gam màu xanh dương dịu mát và êm đềm, vô cùng quyến rũ cùng những viên ngọc trai toả sáng tạo nên một thứ hào quang lấp lánh.

Trang phục là chuyện của những viên ngọc trai quý giá. (Ảnh: Nghĩa Trí Huỳnh)

Đặc biệt, bộ trang phục còn mang một ý nghĩa sâu sắc từ câu chuyện nơi biển cả. Đó là chuyện của những viên ngọc trai quý giá. NTK Khoa Lỗ, người sáng tạo nên tác phẩm thời trang ấn tượng này chia sẻ: "Khi được biết Lâm Thu Hồng là một người con gái miền biển, tôi nảy sinh ta rất nhiều ý tưởng để giúp Hồng mang sự tự hào về chính quê hương của mình. Hồng là một cô gái rất đẹp và mạnh mẽ, sau cuộc trò chuyện đầu tiên với Hồng, tôi quyết định cảm hứng từ chính tính cách của Hồng để thổi vào bộ trang phục thông qua hình ảnh viên ngọc trai-biểu tượng của hình ảnh biến mọi khó khăn của bản thân trở thành sức mạnh, vẻ đẹp cho mình.

Trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng tại The Miss Globe 2022 lấy cảm hứng từ ngọc trai

Thông qua trang phục dân tộc thiết kế cho Lâm Thu Hồg dự thi The Miss Globe 2022 có tên "Trai Việt Nam" cùng với câu chuyện số phận, sự vươn lên của Lâm Thu Hồng trong đời sống, tôi muốn chuyển tải một thông điệp, một lời nhắn gửi đến cho các bạn trẻ hôm nay rằng, hãy học từ con trai, hãy tận dụng những điều kiện thuận lợi thậm chí bất lợi để biến thành kho báu cho chính bản thân mình. Chúc Lâm Thu Hồng sẽ toả sáng trên sân khấu khi mang trên mình hương sắc quê hương mình".

Lâm Thu Hồng sẵn sàng toả sáng tạo The Miss Globe 2022. (Ảnh: Nghĩa Trí Huỳnh)

Ai cũng biết câu chuyện để tạo nên những viên ngọc trai đẹp nguyên sơ, thanh khiết, quý giá chính là khởi đầu từ một hạt cát nhỏ vô tình chui vào thân mình con trai, gây ra biết bao đau đớn. Để chống lại đau đớn đó, con trai đã tiết ra một chất dẻo ngày qua ngày để biến hạt cát thành viên ngọc trai tuyệt đẹp. Con Trai là một minh chứng sống, tiêu biểu cho sự chủ động đón nhận khó khăn, bất lợi và chiến thắng nó. Bởi vậy, không chỉ mang vẻ đẹp của đại dương, mà giá trị của vẻ đẹp phía sau những viên ngọc trai đã tạo thêm nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc, độc đáo cho bộ trang phục dân tộc Lâm Thu Hồng mang tới The Miss Globe 2022.

Các chi tiết trên trang phục dân tộc "Trai Việt Nam" đều lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương và họa tiết con trai cùng hàng ngàn viên ngọc trai kết thành. Những viên ngọc trai, viên đá được NTK Khoa Lỗ đính kết cầu kỳ, công phu trong vòng 2 tháng trời đã giúp bộ trang phục như toả sáng.

Trang phục dân tộc được đầu tư công phu, tỉ mỉ. (Ảnh: Nghĩa Trí Huỳnh)

Với sự công phu, tỉ mỉ trong từng chi tiết, bộ trang phục dân tộc dự thi The Miss Globe 2022 của Lâm Thu Hồng nặng tới hơn 25 kg và khi mang sang Tirana, Albania cô phải đóng thành một kiện hàng riêng, được bảo quản kỹ lưỡng. Với cân nặng như vậy, Lâm Thu Hồng cũng không dễ dàng mặc lên người, nhưng cô đã luyện tập mặc nhiều lần trước khi đi để có thể diện bộ trang phục một cách hoàn hảo nhất trong đêm thi.

Hiện tại, Lâm Thu Hồng đã sẵn sàng bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 15/10 theo giờ địa phương tại Tirana, Albania.