Ngoài luận tội, tai ương khác đang treo lơ lửng trên đầu Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo The Conversation, sau khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và dân sự ở cả cấp liên bang lẫn tiểu bang vì những hành động trước và trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ông được cho là rất lo lắng về các cuộc điều tra đang diễn ra đến mức đã thảo luận với các cố vấn thân cận về việc ân xá cho bản thân và các con của ông thường xuyên hơn bao giờ hết, đặc biệt là kể từ sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6/1. Một số cố vấn đã cảnh báo chống lại ý tưởng đó của ông Trump.

Các vụ án hình sự là nghiêm trọng nhất, liên quan đến tội chống lại nhà nước và có thể bị truy tố bởi các cơ quan chính phủ. Ngược lại, các vụ án dân sự là tranh chấp giữa hai bên mà thông thường sẽ được giải quyết bằng tiền.

Với tư cách là tổng thống, Trump có quyền miễn truy tố nhờ chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp rằng, các tổng thống đang tại nhiệm không thể bị buộc tội vì các hành vi trái pháp luật xảy ra khi còn đương chức. Đúng hơn, chỉ Quốc hội Mỹ, thông qua luận tội, mới có quyền trừng phạt một tổng thống vì hành vi sai trái.

Nhưng một khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ trong chính quyền Biden có thể buộc tội ông vì các hành vi sai trái xảy ra khi ông còn đương nhiệm. Chính phủ liên bang có thể bắt đầu điều tra ông Trump vì tội trốn thuế thu nhập khi ông còn đương chức và trước khi ông đắc cử vào năm 2016.

Tuy nhiên, ngay cả khi có bằng chứng về việc trốn thuế, vẫn không chắc chính quyền Biden sẽ cho phép bước đi chưa từng có của chính phủ liên bang đó là đưa một cựu tổng thống ra tòa vì tội hình sự. Bởi điều này sẽ kích hoạt sự phản đối gay gắt từ đảng Cộng hòa, và đặc biệt là những người ủng hộ ông Trump. Do đó, hiện tại, không thể chắc chắn rằng Trump sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên bang.

Tuy nhiên, khác biệt và tách biệt với chính phủ liên bang, bang New York đang tiến hành điều tra hình sự nhắm vào ông Trump và các doanh nghiệp của ông.

Chúng bao gồm các cuộc điều tra về khả năng gian lận ngân hàng, thuế và bảo hiểm, cũng như làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Tiểu bang này cũng đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự riêng biệt về gian lận thuế của Trump và công ty của ông.

Mặc dù những cuộc điều tra này thuộc trách nhiệm của chính quyền bang New York (do đảng Dân chủ kiểm soát), song, cuối cùng, Tổng thống đắc cử Biden vẫn có thể can thiệp được do bản chất của các phân nhánh chính trị cũng như tiền lệ của việc buộc tội một cựu tổng thống. Do đó, chìa khóa của vấn đề nằm ở việc, liệu ông Biden có muốn buộc tội ông Trump hay không.

Bên cạnh những cuộc điều tra hình sự, về mặt dân sự, 2 phụ nữ đang kiện ông Trump vì tội phỉ báng vì gọi họ là những kẻ nói dối sau khi họ cáo buộc ông tấn công tình dục họ trước khi ông đắc cử.

Các vụ kiện dân sự này không có nhiều tiến triển khi Trump đương nhiệm. Và đây sẽ là những vụ kiện "dễ thở" nhất mà Trump sẽ phải đối mặt vì ông chỉ bị buộc tội nói dối chứ không phải có hành vi trái pháp luật. Hiện tại, có khả năng những trường hợp này sẽ dẫn đến một khoản thanh toán bằng tiền hoặc một lời xin lỗi.

Một số người có thể hy vọng cuộc luận tội thứ 2 đối với ông Trump hoặc các thủ tục pháp lý có thể sắp bắt đầu chống lại ông sẽ khiến Tổng thống bị phế truất hoặc không thể tranh cử vào năm 2024.

Nhưng điều này không có khả năng xảy ra vì cái giá phải trả về mặt chính trị để truy tố một cựu tổng thống là rất cao và cũng có nguy cơ thổi bùng sự phẫn nộ trong số những người ủng hộ ông.