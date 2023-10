Ngọc Trinh khóa các trang mạng xã hội, gỡ bỏ clip lái xe trái phép

Tối 19/10, Ngọc Trinh đã có những động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau khi bị tạm giam. Theo đó, các tài khoản Facebook của cô (bao gồm trang cá nhân và Fanpage) đều đã bị khóa. Trang Instagram "@ngoctrinh89" có 6 triệu người theo dõi cũng không còn tồn tại.

Trang TikTok mang tên "@ngoctrinh89" với 6,8 triệu người theo dõi, nơi Ngọc Trinh đăng tải clip lái moto hiện vẫn đang hoạt động, tuy nhiên chế độ bình luận trên các clip đều không còn hiển thị. Các clip có nội dung liên quan đến việc lái moto, bị tai nạn của Ngọc Trinh trên kênh TikTok cũng đều được xóa bỏ.

Hình ảnh Ngọc Trinh khi bị tạm giam. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khi bị xử phạt 8,5 triệu đồng vì các lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ khi điều khiển xe phân khối lớn, Ngọc Trinh không hề ẩn đi các clip "biểu diễn" trên xe. Điều này khiến không ít cư dân mạng chỉ trích Ngọc Trinh, cho rằng cô chưa hề nhận thức hết các hậu quả khi những video này được lan truyền.

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị can Trần Xuân Đông. Liên quan vụ án, Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị khởi tố về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an TP.HCM, động thái khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Phòng CSGT, Công an TP.Thủ Đức và các Phòng nghiệp vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm, đối với hành vi "trình diễn" mô tô phân khối lớn bằng những hành động nguy hiểm do Ngọc Trinh thực hiện, sau đó đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngọc Trinh đã thừa nhận những sai phạm của mình và cho biết không hình dung mình lại vi phạm pháp luật nghiêm trong tới vậy. Cô chia sẻ việc đang chuẩn bị thi bằng lái hạng A2 (phân khối lớn) nên thuê người tập lái. Từ đầu tháng 10/2023, cô và huấn luyện viên chọn các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao tập lái môtô Ducati và BMW.