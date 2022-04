"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts trở lại màn ảnh rộng sau hơn 20 năm "ở ẩn" vì lý do gì?

Cuối năm nay, bộ phim Ticket to Paradise với sự tham gia của nữ diễn viên Julia Roberts và tài tử George Clooney sẽ chính thức ra rạp chiếu. Đây là lần đầu tiên "người đàn bà đẹp" đóng vai chính trong một bộ phim hài lãng mạn sau hơn 20 năm.

Thể loại này đã đưa Roberts trở thành ngôi sao số một thế giới trong những năm 1990, từ màn trình diễn được đề cử giải Oscar của cô trong Pretty Women cho đến các tác phẩm kinh điển hài lãng mạn khác như My Best Friend's Wedding và Notting Hill. Bộ phim American Sweethearts năm 2001 là bộ phim cuối cùng về đề tài hài lãng mạn truyền thống do Julia Roberts dẫn dắt. Sau đó, cô góp một số vai nhỏ trong các phim hài lãng mạn truyền hình như Eat Pray Love và phim tội phạm lãng mạn như Dupither.

Julia Roberts nổi tiếng với thể loại phim hài lãng mạn. (Ảnh: Variety).

Tại sao phải mất hai thập kỷ chờ đợi, khán giả mới được xem một bộ phim đề tài sở trường của Julia Roberts. Mới đây, chia sẻ với The New York Times, nữ diễn viên cho biết không cố ý trốn tránh thể loại phim đã đưa mình trở thành siêu sao. Julia Roberts cho biết, thời gian gián đoạn kéo dài của cô đối với thể loại hài lãng mạn không phải là lựa chọn của cô mà lý do nằm ở việc cô chưa chọn được kịch bản thích hợp.

Julia Roberts nói: "Đôi khi, mọi người hiểu sai về khoảng thời gian đã trôi qua rằng, tôi đã chán và không muốn đóng phim thể loại hài lãng mạn nữa. Thực tế, nếu tôi gặp được một kịch bản ở tầm Notting Hill hoặc có sự vui nhộn trong My Best Friend's Wedding thì chắc chắn tôi sẽ tham gia. Tuy nhiên mãi cho tới khi gặp kịch bản của Ticket to Paradise do Ol Parker viết kịch bản và đạo diễn thì mới chinh phục được tôi.

Trong phim Ticket to Paradise, Julia Roberts với người bạn lâu năm kiêm đồng nghiệp George Clooney. "Người đàn bà đẹp" đã gần như từ chối bộ phim hài lãng mạn này, bởi cô cho rằng nó chỉ thành công nếu như George Clooney chịu tham gia vai chính.

"Cả tôi và Clooney đều cho rằng, bộ phim chỉ hút khán giả nếu như có người kia tham gia. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau thực hiện dự án này", cô nói.

Julia Roberts sẽ cùng bạn diễn lâu năm George Clooney tham gia bộ phim hài lãng mạn Ticket to Paradise ra mắt vào cuối năm nay. (Ảnh: Variety).

Trả lời về việc trong 20 năm không có một kịch bản nào lọt vào mắt mình, Julia Roberts nói: "Nếu tôi tìm thấy một kịch bản đủ tốt thì không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng trong 18 năm qua tôi cũng đã có 3 đứa con, vì thế tôi nâng cao nhiều tiêu chí hơn nữa, không chỉ là "kịch bản có đủ tốt hay không?". Lịch đóng phim còn phụ thuộc vào lịch làm việc của chồng tôi và lịch học của các con, cũng như nghỉ hè của chúng. Tôi không còn chỉ quyết định công việc theo hứng thú nữa mà phải đảm bảo cả vai trò là một người vợ, người mẹ và nội trợ trong gia đình.

Khi các con tôi lớn hơn, đặc biệt là với con gái, tôi có trách nhiệm phải cho các con thấy rằng, tôi có thể sáng tạo, làm việc và điều đó có ý nghĩa đối với tôi. Nó có ý nghĩa đến nỗi, tôi tập trung cho bộ phim này còn nhiều hơn gia đình của tôi, điều mà tôi phải rất khó khăn để chấp nhận".