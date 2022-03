Will Smith từ chối khi bị ép rời khỏi đêm trao giải Oscar 2022

Ngày 31/3, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã tổ chức một buổi họp Hội đồng khoa học khẩn cấp để bàn về sự cố Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu trao giải Oscar 2022. Theo đó, Hội đồng quyết định Will Smith sẽ phải đối mặt với một trong các án phạt "Đình chỉ, trục xuất hoặc các án phạt khác theo quy định". Quyết định kỷ luật cụ thể dành cho Will Smith sẽ được thông báo sau buổi họp diễn ra vào ngày 18/4.

Bản báo cáo từ Viện Hàn lâm khẳng định rằng, họ lên án hành động của Will Smith và dẫn lại các quy tắc ứng xử của Viện. Theo đó, Will đã "tiếp xúc thân thể trái phép, đe dọa và có hành vi lạm dụng, cũng như làm tổn hại tới danh tiếng của Viện Hàn lâm".

Viện Hàn lâm cho biết sẽ trừng phạt Will Smith. (Ảnh: Variety).

Một thông tin mới đáng chú ý từ Viện Hàn lâm cho rằng, họ đã yêu cầu Will Smith rời khỏi Nhà hát Dolby, nơi tổ chức trao giải Oscar 2022, sau khi có hành động vũ lực nhưng Will đã từ chối. Đây cũng là câu trả lời cho dấu hỏi lớn mà dư luận dành cho Viện Hàn lâm sau khi họ không trục xuất Will Smith khỏi đêm trao giải. "Chúng tôi tự thấy mình đã có thể xử lý tình huống theo một hướng khác", bản báo cáo từ Viện Hàn lâm ghi rõ.

Tổ chức cũng đưa ra lời xin lỗi chính thức tới Chris Rock, những người được đề cử khác đã tham dự buổi lễ và khán giả trực tiếp hoặc xem qua truyền hình buổi trao giải. "Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới anh, Chris Rock, vì những gì anh đã phải trải qua trên sân khấu. Chúng tôi cảm ơn anh đã vững vàng trong tình huống khó xử đó", thông báo viết.

Thực tế, sự cố xảy ra tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 làm người ta nhớ tới một vụ việc tương tự xảy ra vào năm 1973. Trong lễ trao giải, Sacheen Littlefeather thay mặt cho Marlon Brando nhận giải thưởng Diễn viên nam xuất sắc nhất trong phim "The Godfather" (1972), bà đã chia sẻ trong bài phát biểu về việc người Mỹ bản địa bị ngược đãi trong ngành công nghiệp điện ảnh nước này. Ngay lập tức, bà đã phải nhận phản ứng trái chiều từ khán phòng, những tiếng la ó xen kẽ với tràng pháo tay. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2021 với The Guardian, bà kể lại khi đó nam diễn viên John Wayne bị sáu nhân viên bảo vệ trục xuất khỏi sự kiện sau khi nam diễn viên này cố ép bà rời khỏi sân khấu.

John Wayne (trái) ép Sacheen Littlefeather (phải) rời khỏi sân khấu trao giải Oscar 1973. (Ảnh: The Guardian).

Đạo diễn hai lần giành tượng vàng Oscar, Clint Eastwood sau đó đã lên sân khấu để trao giải Phim xuất sắc nhất và buông lời châm biếm: "Tôi không biết liệu mình có nên trao giải thưởng này thay mặt cho tất cả những anh chàng cao bồi đã bị bắn chết trong phim về viễn Tây của John Ford nhiều năm qua hay không nữa". Viện Hàn lâm đã không có hành động đối với cả hai người sau đó, tuy nhiên, lúc này Viện chưa ban hành quy tắc ứng xử đối với các thành viên.

Một sự việc cũng từng gây sóng gió cho Viện Hàn lâm đó là khi họ quyết định không tước giải thưởng Oscar đã trao cho nữ diễn viên Whoopi Goldberg. Nữ diễn viên da màu này đã bị trục xuất khỏi Viện Hàn lâm vào tháng 10/2017 sau khi bị tờ báo New York Times công bố hàng loạt những hành vi quấy rối tình dục trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, Roman Polanski bị kết án vì cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi năm 1978 trước khi trốn sang Pháp trước khi bị tuyên án, nhưng đã giành được Giải thưởng của Viện Hàn lâm trong vai trò đạo diễn bộ phim The Pianist vào năm 2002. Anh ta bị trục xuất khỏi Viện Hàn lâm vào tháng 6/2019.