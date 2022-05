Ở nơi này, người dân trồng rất nhiều sen, thu nhập gấp 3 - 4 lần trồng lúa

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sẽ mở rộng diện tích trồng sen lên 1.500 ha (tăng 300 ha so với 2020). Trong đó, sen cao sản lấy hạt khoảng 60-70% diện tích, năng suất bình quân 3,0-3,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt khoảng 3.000 – 3.500 tấn hạt/năm, còn các loại sen lấy hoa, lấy lá, lấy củ, lấy ngó... chiếm 30-40% diện tích, giá trị sản lượng của các sản phẩm từ cây sen, quy tiền đạt 400 – 500 tỷ đồng/năm, thu nhập người trồng sen tăng 120% so với năm 2021. Đến năm 2030 diện tích tăng 200%, sản lượng tăng 250% so với năm 2025.