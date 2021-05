Người dân trên đảo xa nhất tỉnh Kiên Giang tuân thủ 5K phòng chống Covid-19 khi đi bầu cử sớm

Sáng nay (21/5), xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức bầu cử sớm. Nơi đây, có 5 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang.

Khoảng 2.000 cử tri ở xã đảo Thổ Châu, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã đi bầu cử sớm tại 5 khu vực bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, người dân đã đến sớm, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xếp hàng trật tự chờ đến lượt vào nhận phiếu và bỏ phiếu.

Để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tăng cường phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban bầu cử xã đảo Thổ Châu đã chuẩn bị chu đáo các phương tiện để phòng dịch, đảm bảo theo đúng quy định 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, nước sát khuẩn và bố trí ghế ngồi cho bà con ngồi đợi theo hàng, giãn cách.

Người dân sau khi bỏ phiếu xong thì đi ra theo hướng khác về nhà, không đi theo hướng ngược lại và không tụ tập sau khi bỏ phiếu để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Do công tác tuyên truyền trước đó được thực hiện tốt nên tất cả các quy định về phòng chống dịch bệnh đều được người dân trên xã đảo chấp hành nghiêm túc, trang nghiêm và trật tự.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh nên Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu không đặt nặng vấn đề bầu nhanh mà tiêu chí an toàn được đặt lên trên hết với tinh thần bầu đúng, bầu đủ và an toàn cho bà con.

Bên cạnh cử tri là người dân trên xã đảo Thổ Châu, hôm nay, còn có các lực lượng vũ trang đóng quân tại đây tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có cán bộ chiến sĩ của các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển cũng tranh thủ bầu cử sớm ở Thổ Châu để tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển.