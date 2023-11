Người dân xã Phú Kim (huyện Thạch Thất) đề nghị mở lại đường dân sinh thuận lợi sau khi thực hiện dự án

Đường dân sinh bị "bẻ cong"



Báo điện tử Dân Việt nhận được đơn phản ánh của tập thể cư dân xóm Chùa, thôn Nội Thôn, xã Phú Kim huyện Thạch Thất TP. Hà Nội.

Trong đơn, cư dân phản ánh khi xây dựng Trường mầm non xã Phú Kim, đường dân sinh thẳng trước đây đã cải tạo đoạn đường gom uốn lượn, quanh co, khó khăn cho đi lại, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Để tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã tìm về xóm Chùa, thôn Nội Thôn, xã Phú Kim (huyện Thạch Thất). Tại đây, một công trình trường mầm non khang trang đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Toàn cảnh trường mầm non xã Phú Kim (Thạch Thất, Hà Nội) bị cư dân phản ánh khi xây dựng đã "bẻ cong" con đường dân sinh.

Men theo con đường gồ ghề, đất đá lổng chổng, lầy lội và quang co, chạy men theo trường mần non đang xây dựng, chúng tôi vào được xóm Chùa. Theo cư dân cho biết thì đây là con đường được nhà thầu thi công xây dựng để "hoàn trả" cho cư dân xóm Chùa sau khi con đường cũ vào làng đã lấy để xây dựng trường mầm non.

Ông Cấn Kim Thành (xóm Chùa, thôn Nội Thôn, xã Kim Thành) năm nay đã 77 tuổi kể lại về đường dân sinh cũ: "Giữa những năm tháng chiến tranh gian khổ nhất (1959-1960) cha ông chúng tôi đã cùng nhau đốn tre, đóng cọc, đắp đất để cải tạo con đường to hơn và thẳng tắp....

Suốt bao nhiêu năm qua, cư dân trong xóm hàng ngày lưu thông trên con đường thẳng tắp, giờ đột nhiên bị lấy mất, làm đường khác bắt người dân phải đi vòng vèo, quanh co rất khổ sở".

Ông Cấn Kim Thành (xóm Chùa, thôn Nội Thôn, xã Kim Thành) nêu kiến nghị.

Một điều khiến người dân xóm Chùa bức xúc hơn đó là con đường cũ trước đây xe ô tô tải nặng 2,5 tấn có thể ra vào xóm bình thường. Tuy nhiên, con đường mới hiện nay đang thẳng lại "uốn lượn" với nhiều khúc cua gấp khiến cho xe ô tô con vào còn khó huống chi đến xe tải. Tại khu vực các khúc cua đã xảy ra va chạm giao thông.

Anh Trần Thế Dũng (xóm Chùa, thôn Nội Thôn, xã Kim Thành, huyện Thạch Thất) cho biết: "Trước đây bà con trong xóm xây dựng nhà cửa, xe chở vật liệu xây dựng như cát sỏi ra vào rất thuận tiện. Tuy nhiên, từ khi xóa bỏ con đường thẳng vào xóm, bà con nhân dân khổ sở phải đi lại qua đây. Vật liệu xây dựng phải chia nhỏ ra để tăng bo từ đường chính vào làng bằng xe cải tiến".

Cũng theo anh Dũng, cư dân xóm Chùa lo lắng chẳng may trong xóm xảy ra cháy nổ thì không biết xe cứu thương, xe chữa cháy sẽ đi vào xóm bằng con đường nào.

Tuyến đường dân sinh cũ có vạch kẻ màu xanh, bây giờ người dân xóm Chùa đang phải đi lại trên con đường mới có vạch kẻ màu đỏ.

Tuyến đường mới có vạch kẻ màu đỏ chạy men theo trường mầm non, uốn lượn, quanh co.

Không chỉ có vậy, việc san ủi mặt bằng thi công trường mầm non đã bịt mất lối thoát nước thải của cư dân trong xóm. Hàng ngày toàn bộ nước thải của các hộ dân chảy ra mương thoát nước song lại ứ lại.

Trong khi đó, cư dân không có nước sạch mà đều phải dùng nước giếng khoan. Có hộ dân nuôi cá, mất lối thoát nước nên cá bị chết, nay không dám thả lại cá.

Trong đơn phản ánh, người dân xóm Chùa cho biết, chủ đầu tư dự án không họp dân về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn.

Chủ đầu tư không tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện cộng đồng dân cư. Chủ đầu tư không trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pa-nô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng (nhà văn hóa thôn). Chủ đầu tư không cắm biển quy hoạch tại nơi xây dựng công trình…

Chính quyền kêu gọi cư dân ủng hộ

Trước những bức xúc trên, cư dân xóm Chùa, thôn Nội Thôn xã Phú Kim (Thạch Thất) đã gửi đơn kiến nghị lên Bí thư thành ủy Hà Nội, với mong muốn được làm rõ những vấn đề liên quan đến việc thay đổi đường dân sinh của cư dân.

Ngày 24/5/2023, UBND xã Phú Kim – Chủ đầu tư tổ chức đối thoại với cư dân xóm Chùa. Đến ngày 24/8/2023, UBND huyện Thạch Thất có văn bản trả lời ý kiến của các hộ dân xóm Chùa, Nội Thôn, xã Phú Kim.

Con đường mới đang trong cảnh lầy lội với những khúc cua.

Cư dân xóm Chùa mong muốn có được một con đường thằng, to để có thể lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông.

Trong văn bản trả lời ý kiến của cư dân xóm Chùa, UBND huyện Thạch Thất cho biết, trên địa bàn xã Phú Kim có 1 trường Mầm non với 4 điểm trường nằm ở các thôn Bách Kim, thôn Nội Thôn, thôn Phú Nghĩa, thôn Thúy Lai.

Hội đồng Nhân dân huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhân dân địa phương trong độ tuổi đến trường, được nuôi dưỡng và học tập trong môi trường hiện đại, khang trang. Qua đó, đảm bảo tiêu chí tiến tới xây dựng xã Phú Kim đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo UBND huyện Thạch Thất, dự án Trường mầm non Phú Kim có vị trí phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Phú Kim, tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt tại Quyết định số 4073/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND huyện Thạch Thất.

Dự án được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt: Quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 07/12/2021; Kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 17/01/2022.

Dự án xây dựng trường mầm non còn bịt đi lối thoát nước thải, nước mưa từ khu dân cư ra ngoài.

Dự án có thu hồi diện tích 13.655,3 m, trong đó: 12.828,2 m đất nông nghiệp và 827,1m đất phi nông nghiệp. Trong đồ án quy hoạch được duyệt có thu hồi phần đường hiện trạng để quy hoạch làm công trình giáo dục.

Phần đường giao thông thu hồi theo xác nhận của UBND xã Phú Kim là đường nhằm phục vụ giao thông nội đồng, với hiện trạng là đường đất có chiều rộng lòng đường khoảng 2,5m.

Trong dự án có phương án hoàn trả đường hiện trạng thiết kế tuyến đường thuộc hệ thống giao thông quy hoạch của xã có mặt cắt ngang đường là 7,5m, phần đường kết nối với đường hiện trạng, được hoàn trả theo địa hình hiện trạng có mặt cắt ngang đường là 4-5m tùy vị trí, đường được cứng hóa bằng bê tông.

Nhiều người dân xóm Chùa cho biết, cư dân không phản đối việc xây dựng trường mầm non cho các cháu, nhưng địa phương cần có phương án mở đường dân sinh thuận lợi cho người dân, không phải tuyến đường quanh có, vòng vèo như hiện nay.

Ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch UBND xã Phú Kim (Thạch Thất) cho biết, chính quyền địa phương đã họp dân và có câu trả lời cho hơn 80 hộ dân. Đường trước đây là đường giao thông nội đồng. Chủ tịch huyện cũng đã về khảo sát, chỉ đạo hoàn thiện con đường mới cho rộng rãi để người dân trong thôn ra vào được. Chính quyền địa phương đã đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn trả lại tuyến đường cho bà con. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân vẫn đưa ra kiến nghị: Để thôn có điều kiện phát triển kinh tế, chúng tôi tha thiết kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất mở con đường mới theo hướng đối diện để thuận tiện cho đi lại của người dân. Còn con đường hiện tại đã bị "bẻ cong" với nhiều khúc cua khiến đi lại của người dân nguy hiểm, dễ va chạm giao thông.