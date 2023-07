Người đang bị tạm giữ, tạm giam có quyền tố cáo không?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định pháp luật hình sự, người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thì chưa được xem là tội phạm.



Luật sư Hà Thị Khuyên. Ảnh: NVCC

Chỉ khi đã chứng minh được họ phạm tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị buộc tội mới được xem là tội phạm.

Người bị buộc tội là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo chỉ bị hạn chế một số quyền như quyền tự do, do chưa có bản án có hiệu lực pháp luật kết tội họ nên họ vẫn có những quyền cơ bản khác của một công dân.

Trong đó có quyền khiếu nại hành vi tố tụng, khiếu nại hoặc tố cáo trong thời gian đang bị tạm giam, tạm giữ.

Cụ thể tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định, bị can đang tạm giam có quyền khiếu nại các quyết định tố tụng liên quan đến mình.

Điều 8 Luật thi hành tạm giam, tạm giữ năm 2015 nghiêm cấm hành vi cản trở người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện quyền… khiếu nại, tố cáo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ khác của công dân theo quy định của Luật này và luật khác có liên quan.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giữ, tạm giam có quyền được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Khuyên cho biết, khoản 2 Điều 481 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định, cơ sở giam giữ khi nhận được đơn tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải vào sổ theo dõi.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được tố cáo phải chuyển đơn đến Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Viện kiểm sát có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo về kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo theo yêu cầu.

Vì vậy, người bị buộc tội là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoàn toàn thực hiện được quyền khiếu nại, tố cáo đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật khác.